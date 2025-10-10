સુરતમાં લાઈસન્સ કે પરમિટ વગર સંગ્રહ કરેલા 86 લાખના ફટાકડાનો જથ્થો જપ્ત, એકની ધરપકડ
પોલીસે પીપોદરા ગામની સીમમાં આવેલી વિવેકાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક ગોડાઉનમાં રેડ કરી હતી.
Published : October 10, 2025 at 3:21 PM IST
સુરત: આગામી દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લામાં ફટાકડાના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ અને વેચાણ પર પોલીસે તવાઈ બોલાવવાનું શરૂ કર્યું છે. આ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે, કોસંબા પોલીસે એક મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે પીપોદરા ગામની સીમમાં આવેલી વિવેકાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એક ગોડાઉનમાં રેડ કરીને કોઈ પણ પ્રકારના લાયસન્સ કે પાસ-પરવાનગી વગર ગેરકાયદેસર સંગ્રહ કરવામાં આવેલો ₹86.71 લાખનો ફટાકડાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
ગેરકાયદેસર જથ્થા પર રેડ
કોસંબા પોલીસની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે પીપોદરા ગામની સીમમાં બ્લોક નંબર 123, પ્લોટ નંબર 15, વિવેકાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલા એક ગોડાઉનમાં મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો ગેરકાયદેસર સંગ્રહ કરાયો છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક ગોડાઉનમાં રેડ કરી હતી. પોલીસે ગોડાઉનની તલાશી લેતાં ત્યાંથી અલગ-અલગ કંપનીના ફટાકડાના ખાખી કાર્ટૂન અને છૂટક ફટાકડાનો વિપુલ જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે જ્યારે આ જથ્થાની કિંમત આંકી ત્યારે તે ₹86,71,917 થવા પામી હતી.
લોકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકવાનો પ્રયાસ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળીના સમયે ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વગર અને કોઈપણ પ્રકારની કાયદેસરની પરવાનગી વગર આટલા મોટા પ્રમાણમાં જ્વલનશીલ પદાર્થ (ફટાકડા)નો સંગ્રહ કરવો એ લોકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકવા સમાન છે. આવા ગેરકાયદેસર સંગ્રહથી મોટી દુર્ઘટના થવાનો ખતરો રહેલો છે.
એક આરોપી સામે ગુનો દાખલ
કોસંબા પોલીસે આ પ્રકરણમાં સુરતના પુણાગામ ખાતે રહેતા ચેતનભાઈ ધરમશીભાઈ સાંગાણી સામે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે ફટાકડાનો સમગ્ર જથ્થો જપ્ત કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. દિવાળી નજીક આવતાં પોલીસે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે ફટાકડાના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ અને વેચાણ કરનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
