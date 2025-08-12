સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન

સુરત: પોલીસની સક્રિય અને સમયસર કામગીરીને કારણે સિંગણપોર-ડભોલી વિસ્તારમાં ગુમ થયેલી 9 મહિનાની બાળકીનું તેના માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન થયું છે. પોલીસની આ માનવીય કામગીરીથી બાળકીના પરિવારજનોએ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.
- ગુમ થયેલી 9 મહિનાની બાળકીનું તેના માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન
- સુરત પોલીસની સક્રિય અને સમયસર કામગીરી
મળેલી માહિતી મુજબ, વેડ રોડ પર ગુરુકુળ મંદિર નજીક એક નાની બાળકી રડતી હાલતમાં મળી આવી હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરતાં, સિંગણપોર-ડભોલી પોલીસ સ્ટેશનની "શી ટીમ" ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બાળકીની સંભાળ લઈ, તેની મેડિકલ તપાસ માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડી હતી અને ત્યારબાદ તેને સુરક્ષિત રીતે શિશુગૃહમાં મૂકી હતી.
બાળકીના વાલી-વારસની શોધખોળ માટે પોલીસે તાત્કાલિક વિવિધ ટીમો રચી હતી. આ ટીમોએ આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી અને સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરી. આ સઘન પ્રયાસોના પરિણામે બાળકીના માતા-પિતાનો પતો લાગ્યો. બાળકીની માતાએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેઓ સંબંધીઓને મળવા ગયા હતા અને રિક્ષામાં બેસતી વખતે ગેરસમજને કારણે બાળકી અન્ય સંબંધીઓ સાથે બીજી રિક્ષામાં બેઠી હોવાનું માની લીધું હતું. આ ભૂલને કારણે બાળકી ત્યાં રહી ગઈ હતી.
બાળકીના વાલીઓ મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે શિશુગૃહમાંથી બાળકીને પરત લઈ, તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને તેને તેની માતાને સોંપી દીધી. પોલીસની આ માનવતાવાદી કામગીરીથી પ્રભાવિત થઈને બાળકીના માતા-પિતાએ પોલીસ ટીમનો આભાર માન્યો અને તેમને મીઠાઈ આપી. સુરત પોલીસે આ ઘટનામાં દાખવેલી સંવેદનશીલતા અને ત્વરિત કાર્યવાહી ખરેખર પ્રશંસનીય છે.
