સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન - MISSING GIRL

સુરત પોલીસની સક્રિય અને સમયસર કામગીરીને કારણે સિંગણપોર-ડભોલી વિસ્તારમાં ગુમ થયેલી 9 મહિનાની બાળકીનું તેના માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન થયું છે.

સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન
સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 10:09 PM IST

સુરત: પોલીસની સક્રિય અને સમયસર કામગીરીને કારણે સિંગણપોર-ડભોલી વિસ્તારમાં ગુમ થયેલી 9 મહિનાની બાળકીનું તેના માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન થયું છે. પોલીસની આ માનવીય કામગીરીથી બાળકીના પરિવારજનોએ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

  • ગુમ થયેલી 9 મહિનાની બાળકીનું તેના માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન
  • સુરત પોલીસની સક્રિય અને સમયસર કામગીરી

મળેલી માહિતી મુજબ, વેડ રોડ પર ગુરુકુળ મંદિર નજીક એક નાની બાળકી રડતી હાલતમાં મળી આવી હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરતાં, સિંગણપોર-ડભોલી પોલીસ સ્ટેશનની "શી ટીમ" ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બાળકીની સંભાળ લઈ, તેની મેડિકલ તપાસ માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડી હતી અને ત્યારબાદ તેને સુરક્ષિત રીતે શિશુગૃહમાં મૂકી હતી.

સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન
સુરત પોલીસની સક્રિય કામગીરીથી 9 મહિનાની ગુમ થયેલી બાળકીનું માતા-પિતા સાથે સુખદ પુનઃમિલન (ETV Bharat Gujarat)

બાળકીના વાલી-વારસની શોધખોળ માટે પોલીસે તાત્કાલિક વિવિધ ટીમો રચી હતી. આ ટીમોએ આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી અને સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરી. આ સઘન પ્રયાસોના પરિણામે બાળકીના માતા-પિતાનો પતો લાગ્યો. બાળકીની માતાએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેઓ સંબંધીઓને મળવા ગયા હતા અને રિક્ષામાં બેસતી વખતે ગેરસમજને કારણે બાળકી અન્ય સંબંધીઓ સાથે બીજી રિક્ષામાં બેઠી હોવાનું માની લીધું હતું. આ ભૂલને કારણે બાળકી ત્યાં રહી ગઈ હતી.

બાળકીના વાલીઓ મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે શિશુગૃહમાંથી બાળકીને પરત લઈ, તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને તેને તેની માતાને સોંપી દીધી. પોલીસની આ માનવતાવાદી કામગીરીથી પ્રભાવિત થઈને બાળકીના માતા-પિતાએ પોલીસ ટીમનો આભાર માન્યો અને તેમને મીઠાઈ આપી. સુરત પોલીસે આ ઘટનામાં દાખવેલી સંવેદનશીલતા અને ત્વરિત કાર્યવાહી ખરેખર પ્રશંસનીય છે.

