સુરત પોલીસ પરિવારે પ્રી-નવરાત્રિનું આયોજન કર્યું, પોલીસકર્મીઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબે ઘૂમ્યા

ડુમસ રોડ પર આવેલા કેસરિયા AC ડોમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં પોલીસકર્મીઓ અને તેમના પરિવારે યુનિફોર્મ છોડીને ટ્રેડિશનલ પોશાકમાં ગરબાની રમઝટ બોલાવી.

પોલીસકર્મીઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબે ઘૂમ્યા
પોલીસકર્મીઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબે ઘૂમ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 3:55 PM IST

સુરત : શહેરમાં નવરાત્રિના પાવન પર્વ પહેલાં સુરત પોલીસ દ્વારા તેમના પરિવારજનો માટે એક અનોખી પ્રી-નવરાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડુમસ રોડ પર આવેલા કેસરિયા AC ડોમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં પોલીસકર્મીઓ અને તેમના પરિવારે યુનિફોર્મ છોડીને ટ્રેડિશનલ પોશાકમાં ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી.

આ કાર્યક્રમમાં જાણીતા ગુજરાતી ગાયિકા ઐશ્વર્યા મજમુદારએ પોતાના સૂરીલા અવાજથી માહોલ જમાવ્યો હતો. ઐશ્વર્યાના ગીતો પર સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત પણ તેમની પત્ની સાથે ગરબા રમવા જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત, મહિલા ડીસીપી, પીઆઈ અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા હતા. સામાન્ય રીતે કડક યુનિફોર્મમાં જોવા મળતી પોલીસની આ અલગ છબી સૌ કોઈને આકર્ષિત કરી રહી હતી.

પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, "નવરાત્રિના બંદોબસ્તની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, અને શહેરમાં નાના-મોટા 1000 જેટલા ગરબાના આયોજનો થવાના છે. આ કાર્યક્રમ પોલીસ પરિવારોને એકબીજા સાથે સમય વિતાવવાની તક પૂરી પાડે છે."

સુરત પોલીસ પરિવારે પ્રી-નવરાત્રિનું આયોજન કર્યું (Etv Bharat Gujarat)

મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ‘શી ટીમ’ તૈનાત

આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલી 'C ટીમ' પણ હાજર રહી હતી. આ ટીમના સભ્યો પણ ટ્રેડિશનલ પોશાકમાં જ હતા, અને તેમણે ગરબા દરમિયાન કેટલીક અસામાજિક તત્ત્વોને રોકીને સુરક્ષાનો સંદેશ આપ્યો હતો. આ પહેલથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પોલીસ નવરાત્રિ દરમિયાન મહિલાઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે.

પોલીસ કમિશનરે શહેરીજનોને અપીલ કરતા કહ્યું કે, "તમે સૌ ગરબાનો ખૂબ આનંદ લો, પરંતુ તમારી અને તમારા મિત્રોની સુરક્ષાનું પણ ધ્યાન રાખો. ખાસ કરીને ગરબા પૂરા થયા બાદ ઘરે જતી વખતે વાહન ધીમે ચલાવો. સુરક્ષિત રહો અને પોલીસને સહકાર આપતા રહો."

