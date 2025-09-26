સુરતમાં ગરબામાં મફત એન્ટ્રી માટે હાથમાં વોકીટોકી લઈને PSI હોવાનો રોફ મારનાર યુવક સાથે શું થયું?
યુવરાજ રાઠોડ નામનો આ વ્યક્તિ ડુમસના ગરબામાં પોતે PSI હોવાનો રોફ મારતો. ગરબામાં વોકીટોકી લઈને એન્ટ્રી કરતો.
Published : September 26, 2025 at 9:39 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 9:55 PM IST
સુરત: હાલ નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન સુરતમાંથી એક નકલી પોલીસનો પર્દાફાશ થયો છે. હાથમાં વોકીટોકી લઈને પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપીને રોફ મારતા યુવકને સુરત પોલીસે ઝડપી લીધો હતો. ગરબાના સ્થળ પર આ વ્યક્તિ પોલીસની જેમ રોફ મારતો હતો જોકે તેની રીલ સામે આવ્યા બાદ આખો મામલો સામે આવતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી અને તેને પકડી લીધો હતો.
ગરબામાં PSI બનીને રોફ મારતો યુવક
વિગતો મુજબ, યુવરાજ રાઠોડ નામનો આ વ્યક્તિ ડુમસના ગરબામાં પોતે PSI હોવાનો રોફ મારતો. ગરબામાં વોકીટોકી લઈને એન્ટ્રી કરતો અને કહેતો કે હું ઓન ડ્યૂટી PSI છું. આ રીતે તે મફતમાં એન્ટ્રી લેતો હતો અને પોતે રત્નકલાકાર છે. તેનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસને શંકા જતા શખ્સની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓ તેમજ રાજનેતાઓ સાથેના ફોટા બતાવી ગરબા આયોજનમાં પાસ વગર એન્ટ્રી કરતા શખ્સને સુરત શહેર ડુમસ પોલીસે ઝડપી કરાવ્યું કાયદાનું ભાન.@GujaratPolice @CMOGuj @sanghaviharsh @dgpgujarat pic.twitter.com/WWRtS4phk1— Surat City Police (@CP_SuratCity) September 23, 2025
રીલ સામે આવતા ભાંડો ફૂટ્યો
સુરત પોલીસે સમગ્ર ઘટનાનો બિફોર અને આફ્ટર વીડિયો બનાવીને પણ પોસ્ટ કર્યો છે. ઉપરાંત આરોપી જે વોકીટોકી લઈને ફરતો હતો તે તેના મિત્રનું નીકળ્યું છે. પોલીસે પોસ્ટ કરેલા વીડિયોમાં આરોપી માફી માગતો જોવા મળી રહ્યો છે.
