બહારનું ખાતા સાવધાન! સુરતમાં 315 કિલો નકલી પનીર ઝડપાયું
ઝોન-1 એલસીબી પોલીસની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી 315 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ નકલી પનીરનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
Published : September 11, 2025 at 10:35 PM IST
સુરત: સુરતના પુણા વિસ્તારમાંથી તહેવારોના દિવસોમાં મોટો નકલી પનીરનો જથ્થો ઝડપાતા લોકોમાં ભારે ચિંતા પ્રસરી ગઈ છે. ઝોન-1 એલસીબી પોલીસની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી 315 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ નકલી પનીરનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. હાલ પોલીસે આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને સેમ્પલ લઈ ફૂડ અને ડ્રગ વિભાગને મોકલી આપ્યા છે.
પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, ઝોન-1 એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પુણા ગામ, સીતાનગર ચોકડી પાસે, કૃષ્ણ નગર સોસાયટીના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના મકાનમાં નકલી પનીર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે, ડીસીપી આલોક કુમારના માર્ગદર્શન હેઠળ ઝોન-1 એલસીબી અને પુણા પોલીસની ટીમે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ સાથે મળીને તાત્કાલિક દરોડો પાડ્યો હતો.
રેડ દરમિયાન પોલીસે મકાનમાંથી પંકજ રમણીકભાઈ ભૂત (ઉ.58) નામના વ્યક્તિને ઝડપી પાડ્યો હતો. સ્થળ પરથી પોલીસને 315 કિલોગ્રામ નકલી પનીરનો વિશાળ જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જે જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આ પનીર કઈ રીતે બનાવવામાં આવતું હતું અને તે ક્યાં-ક્યાં મોકલવામાં આવતું હતું તે અંગે પોલીસે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
ડીસીપી આલોક કુમારએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે પુણાના આ મકાનમાં નકલી પનીર બનાવવામાં આવે છે. અમારી ટીમે તુરંત કાર્યવાહી કરી અને આ જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. હાલ અમે પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવા જોગ દાખલ કરી છે. પનીરના સેમ્પલ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે. આ જથ્થો પકડાયા બાદ હવે તહેવારોમાં ખાદ્યપદાર્થોની શુદ્ધતા પર પણ સવાલો ઉભા થયા છે. પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે કે આ રેકેટમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલા છે કે કેમ અને આ નકલી પનીરનું નેટવર્ક ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે."
આ પણ વાંચો: