સુરત: સુરત પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં બનાવટી વિઝા સ્ટીકર બનાવીને લોકોને વિદેશ મોકલવામાં આવતા હતા. અડાજણ વિસ્તારમાં એક ફ્લેટમાં ચાલતી આ નકલી ફેક્ટરી પર દરોડો પાડીને પોલીસે પ્રતીક શાહ નામના મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસને તેની પાસેથી જુદા જુદા દેશોના નકલી વિઝા સ્ટિકર્સ, લેપટોપ અને અન્ય સાધનો મળી આવ્યા છે, જેની કુલ કિંમત રૂ. 1.30 લાખ જેટલી છે.
10 વર્ષથી આરોપી નકલી વિઝા બનાવતો
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી પ્રતીક શાહ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય હતો. તે અત્યાર સુધીમાં યુકે, કેનેડા, મેસેડોનિયા, સર્બિયા, ચેકોસ્લોવાકિયા અને અન્ય યુરોપિયન દેશોના લગભગ 700 બનાવટી વિઝા સ્ટીકર બનાવી ચૂક્યો છે. આ સ્ટીકર બનાવવા માટે તે 15,000 રૂપિયા જેટલી મોટી રકમ વસૂલતો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ બનાવટી વિઝાના આધારે કેટલાક લોકો વિદેશ પહોંચી પણ ગયા છે.
દિલ્હીના એજન્ટોના સંપર્કમાં હતો
આરોપી પ્રતીક શાહ આ નકલી સ્ટીકર્સ દિલ્હી, ચંડીગઢ, પંજાબ અને હરિયાણામાં રહેલા તેના એજન્ટોને કુરિયર દ્વારા મોકલતો હતો. આ સ્ટીકર એટલા સચોટ રીતે બનાવવામાં આવતા હતા કે તેને ઓળખવા મુશ્કેલ હતા. પ્રતીક એક સ્ટીકર બનાવવામાં સાત દિવસનો સમય લેતો હતો. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, પ્રતીક શાહ પર આ પહેલા પણ ગુના નોંધાયેલા છે. 2017થી અત્યાર સુધીમાં તેની સામે કુલ 12 ગુના દાખલ થયેલા છે.
6 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરાયા
આ સમગ્ર રેકેટમાં સંકળાયેલા અન્ય 6 આરોપીઓને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે અને તેમને ઝડપી પાડવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સામેલ એજન્ટો અને અન્ય લોકો સુધી પહોંચવા માટે પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આ પર્દાફાશથી વિદેશ જવા ઈચ્છતા લોકોએ આવા ઠગ એજન્ટોથી સાવધાન રહેવાની જરૂરિયાત સ્પષ્ટ થઈ છે. આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં આ મામલે નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
આરોપી વિરુદ્ધ 12 ગુના નોંધાયેલા
સુરતના DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું કે, દિલ્હીની એજન્સી સાથે સંપર્કમાં હતો, આણંદના એક વ્યક્તિ સાથે પણ સંપર્કમાં હતો અને આ લોકો બે-ત્રણ રીતે ચીટિંગ કરતા હતા. એક કોઈપણ વ્યક્તિને વિઝા જોઈતા હોય, જે દેશની અંદર ઝડપથી વિઝા ન મળતા હોય એવા યુરોપિયન દેશોના વિઝા ડુપ્લિકેટ બનાવીને આપતા હતા. ત્યારબાદ વ્યક્તિ ટ્રાવેલ કરે ત્યારે જે-તે દેશમાં જાય એટલે પકડાઈ જાય. તેની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી બતાવવા માટે બીજા દેશમાં બતાવવા સ્ટીકરો બનાવતા હતા અને સ્ટીકરોનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ રીતે ચીટિંગ કરતા હતા. આ ઉપરાંત જે એજન્સી છે જે કબૂરબાજી કરતા હોય તે લોકો પણ પ્રતીક શાહ પાસેથી બનાવડાવતા હતા. તેની સામે અગાઉ 12 ગુના નોંધાયેલા છે. બધા જ આવા પ્રકારના ફ્રોડના ગુના છે. આ વ્યક્તિએ પોતે ડિપ્લોમા ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરેલો છે. 10 વર્ષથી તે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે.
પોતે ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર હોવાના કારણે કોરલ ડ્રો અને જે પેઈન્ટ.નેટ પર આવુ સરળતાથી બને છે તેવી જાણ થતા ધીરે ધીરે ફેસબુકમાં આવા ગ્રુપની સંપર્કમાં આવ્યો અને આ સ્ટીકર બનાવવા માટે દિલ્હીની એજન્સીનો સંપર્ક થયો.
