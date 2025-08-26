ETV Bharat / state

અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો - KIDNAPPING AND MURDER CASE

અમરોલી વિસ્તારમાંથી ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરી હત્યા કરનાર આરોપીને મુંબઈથી ઝડપી પાડવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો
અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read

સુરત: અમરોલી વિસ્તારમાંથી ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરી હત્યા કરનાર આરોપીને મુંબઈથી ઝડપી પાડવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આરોપીને કામધંધો કરવા બાબતે ઠપકો આપનાર પોતાની માસીના જ પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ બિહારના રાજેન્દ્ર જીઉત શાહ દુબઈમાં નોકરી કરે છે. તેમની પત્ની દુર્ગાદેવી તેમના બે બાળકો સાથે સુરતના અમરોલીમાં રહે છે. ગત 21 ઓગસ્ટના રોજ દુર્ગાદેવીનો ભત્રીજો વિકાસ તેમની ઘરે આવ્યો હતો અને તેમના ત્રણ વર્ષના પુત્ર આકાશનું અપહરણ કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો. તે માસીનો મોબાઈલ ફોન પણ સાથે લઈ ગયો હતો.

અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ, મુંબઈ નજીક આવેલા થાણેના લોકમાન્ય તિલક રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનના એસી કોચના ટોઇલેટમાંથી આકાશનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાથી સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને અમરોલી પોલીસની ટીમો ચોંકી ઉઠી હતી અને આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.

સતત ત્રણ દિવસની મહેનત બાદ, પોલીસે આરોપી વિકાસ બિશુનદયાળ શાહ (ઉ. 30) ને મુંબઈના બીકેસી વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપી પોલીસને જોઇને ભાગવા લાગ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે એક કિલોમીટર સુધી પીછો કરીને તેને પકડી પાડ્યો હતો.

પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે તે અગાઉ સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને કુવૈત જેવા દેશોમાં મજૂરી કામ કરતો હતો. એપ્રિલ 2025માં તે વતન પરત ફર્યો હતો અને બેકાર હતો. છેલ્લા 15 દિવસથી તે માતા સાથે કામની શોધમાં માસીના ઘરે રહેવા આવ્યો હતો. તેની માસી તેને વારંવાર કામ કરવા માટે કહેતા અને જો કામ ન કરવું હોય તો અલગ રહેવા જવાનું કહેતા. આ વાત તેને મનમાં લાગી આવતા તેણે માસીના પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ જણાવ્યું કે, આરોપી સતત પોતાનું લોકેશન બદલતો રહેતો હતો અને દિવસમાં એકાદ વાર ફોન ચાલુ કરીને બંધ કરી દેતો હતો. પોલીસ ટીમોએ બાંદ્રા અને કુર્લા વિસ્તારમાં પણ તપાસ કરી હતી. આખરે, બીકેસી વિસ્તારમાં ફોન ચાલુ થતાં પોલીસે તેને ટ્રેક કર્યો હતો. આરોપી અસ્થિર મગજનો હોવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. તેણે અગાઉ પણ વિદેશમાં નોકરી કરી હતી, જેના પરથી તે ચાલાક હોવાનું જણાય છે.

આ પણ વાંચો:


સુરત: અમરોલી વિસ્તારમાંથી ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરી હત્યા કરનાર આરોપીને મુંબઈથી ઝડપી પાડવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આરોપીને કામધંધો કરવા બાબતે ઠપકો આપનાર પોતાની માસીના જ પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ બિહારના રાજેન્દ્ર જીઉત શાહ દુબઈમાં નોકરી કરે છે. તેમની પત્ની દુર્ગાદેવી તેમના બે બાળકો સાથે સુરતના અમરોલીમાં રહે છે. ગત 21 ઓગસ્ટના રોજ દુર્ગાદેવીનો ભત્રીજો વિકાસ તેમની ઘરે આવ્યો હતો અને તેમના ત્રણ વર્ષના પુત્ર આકાશનું અપહરણ કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો. તે માસીનો મોબાઈલ ફોન પણ સાથે લઈ ગયો હતો.

અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ, મુંબઈ નજીક આવેલા થાણેના લોકમાન્ય તિલક રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનના એસી કોચના ટોઇલેટમાંથી આકાશનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાથી સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને અમરોલી પોલીસની ટીમો ચોંકી ઉઠી હતી અને આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.

સતત ત્રણ દિવસની મહેનત બાદ, પોલીસે આરોપી વિકાસ બિશુનદયાળ શાહ (ઉ. 30) ને મુંબઈના બીકેસી વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપી પોલીસને જોઇને ભાગવા લાગ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે એક કિલોમીટર સુધી પીછો કરીને તેને પકડી પાડ્યો હતો.

પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે તે અગાઉ સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને કુવૈત જેવા દેશોમાં મજૂરી કામ કરતો હતો. એપ્રિલ 2025માં તે વતન પરત ફર્યો હતો અને બેકાર હતો. છેલ્લા 15 દિવસથી તે માતા સાથે કામની શોધમાં માસીના ઘરે રહેવા આવ્યો હતો. તેની માસી તેને વારંવાર કામ કરવા માટે કહેતા અને જો કામ ન કરવું હોય તો અલગ રહેવા જવાનું કહેતા. આ વાત તેને મનમાં લાગી આવતા તેણે માસીના પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ જણાવ્યું કે, આરોપી સતત પોતાનું લોકેશન બદલતો રહેતો હતો અને દિવસમાં એકાદ વાર ફોન ચાલુ કરીને બંધ કરી દેતો હતો. પોલીસ ટીમોએ બાંદ્રા અને કુર્લા વિસ્તારમાં પણ તપાસ કરી હતી. આખરે, બીકેસી વિસ્તારમાં ફોન ચાલુ થતાં પોલીસે તેને ટ્રેક કર્યો હતો. આરોપી અસ્થિર મગજનો હોવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. તેણે અગાઉ પણ વિદેશમાં નોકરી કરી હતી, જેના પરથી તે ચાલાક હોવાનું જણાય છે.

આ પણ વાંચો:


For All Latest Updates

TAGGED:

KIDNAPPING AND MURDER CASESURAT POLICEAMROLI3 YEAR OLD CHILD FROM AMROLIKIDNAPPING AND MURDER CASE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.