અમરોલીના ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ અને હત્યા કરનાર આરોપીની સુરત પોલીસે મુંબઈથી ઝડપાયો

સુરત: અમરોલી વિસ્તારમાંથી ત્રણ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરી હત્યા કરનાર આરોપીને મુંબઈથી ઝડપી પાડવામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આરોપીને કામધંધો કરવા બાબતે ઠપકો આપનાર પોતાની માસીના જ પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ બિહારના રાજેન્દ્ર જીઉત શાહ દુબઈમાં નોકરી કરે છે. તેમની પત્ની દુર્ગાદેવી તેમના બે બાળકો સાથે સુરતના અમરોલીમાં રહે છે. ગત 21 ઓગસ્ટના રોજ દુર્ગાદેવીનો ભત્રીજો વિકાસ તેમની ઘરે આવ્યો હતો અને તેમના ત્રણ વર્ષના પુત્ર આકાશનું અપહરણ કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો. તે માસીનો મોબાઈલ ફોન પણ સાથે લઈ ગયો હતો.
આ ઘટના બાદ, મુંબઈ નજીક આવેલા થાણેના લોકમાન્ય તિલક રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનના એસી કોચના ટોઇલેટમાંથી આકાશનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાથી સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને અમરોલી પોલીસની ટીમો ચોંકી ઉઠી હતી અને આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
સતત ત્રણ દિવસની મહેનત બાદ, પોલીસે આરોપી વિકાસ બિશુનદયાળ શાહ (ઉ. 30) ને મુંબઈના બીકેસી વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપી પોલીસને જોઇને ભાગવા લાગ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે એક કિલોમીટર સુધી પીછો કરીને તેને પકડી પાડ્યો હતો.
પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે તે અગાઉ સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને કુવૈત જેવા દેશોમાં મજૂરી કામ કરતો હતો. એપ્રિલ 2025માં તે વતન પરત ફર્યો હતો અને બેકાર હતો. છેલ્લા 15 દિવસથી તે માતા સાથે કામની શોધમાં માસીના ઘરે રહેવા આવ્યો હતો. તેની માસી તેને વારંવાર કામ કરવા માટે કહેતા અને જો કામ ન કરવું હોય તો અલગ રહેવા જવાનું કહેતા. આ વાત તેને મનમાં લાગી આવતા તેણે માસીના પુત્રનું અપહરણ કરી હત્યા કરી હતી.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોજીયાએ જણાવ્યું કે, આરોપી સતત પોતાનું લોકેશન બદલતો રહેતો હતો અને દિવસમાં એકાદ વાર ફોન ચાલુ કરીને બંધ કરી દેતો હતો. પોલીસ ટીમોએ બાંદ્રા અને કુર્લા વિસ્તારમાં પણ તપાસ કરી હતી. આખરે, બીકેસી વિસ્તારમાં ફોન ચાલુ થતાં પોલીસે તેને ટ્રેક કર્યો હતો. આરોપી અસ્થિર મગજનો હોવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. તેણે અગાઉ પણ વિદેશમાં નોકરી કરી હતી, જેના પરથી તે ચાલાક હોવાનું જણાય છે.
