સુરત : અમરોલી વિસ્તારમાં સગીરા પર બળાત્કાર ગુજારવાના ચકચારી કેસમાં પોલીસે ફરાર બિલ્ડર કિશોર દાયાણીની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનામાં અગાઉ પોલીસે બિલ્ડર પાસે સગીરાને લઈ જનાર ભાવના બાબરીયા નામની યુવતીની ધરપકડ કરી હતી. કિશોર દાયાણીની ધરપકડ બાદ પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સ્ત્રી બની સગીરાની દુશ્મન : આ ઘટનાની વિગતો અનુસાર, અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતો ઉત્તરાખંડનો એક શ્રમિક પરિવાર એમ્બ્રોઈડરીનું કામ કરે છે. આ પરિવારની 16 વર્ષીય સગીરા બે વર્ષ પહેલાં અંકલેશ્વરમાં રહેતી હતી, જ્યાં તેની ઓળખાણ ભાવના કાનજીભાઈ બાબરીયા સાથે થઈ હતી. ભાવના, જે ભરૂચની રહેવાસી છે, તેણે આ શ્રમિક પરિવાર સાથે ઘરેલું સંબંધો સ્થાપિત કર્યા હતા.
આરોપીઓનું આયોજિત કાવતરું : ગત 12 જુલાઈના રોજ ભાવના સુરત આવી હતી અને શ્રમિક પરિવારના ઘરે ગઈ હતી. ત્યારબાદ, તેણે સગીરાને નાસ્તો અને શોપિંગ કરાવવાના બહાને પોતાની સાથે બહાર લઈ ગઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરું હતું. ભાવના સગીરાને ઓલપાડમાં આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં લઈ ગઈ અને ત્યાં બિલ્ડર કિશોર દાયાણીને સોંપી હતી.
52 વર્ષીય બિલ્ડરે કર્યું કાળું કૃત્ય : ફાર્મહાઉસમાં ભાવના અલગ રૂમમાં હતી, જ્યારે કિશોર દાયાણીએ સગીરાને કેફી પીણું પીવડાવીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટના બાદ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરીને સૌપ્રથમ ભાવના બાબરીયાની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસનો મુખ્ય આરોપી 52 વર્ષીય બિલ્ડર કિશોર દામજીભાઈ દાયાણી ઘટના બાદથી ફરાર હતો.
મુખ્ય આરોપી કિશોર દાયાણી ઝડપાયો : પોલીસે મુખ્ય આરોપીની શોધખોળ ચાલુ રાખી હતી અને આખરે તેની ધરપકડ કરી છે. કિશોર દાયાણી મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકાના સણોસરા ગામનો રહેવાસી છે. પોલીસે આ કેસમાં વધુ કડક કાર્યવાહી કરીને બંને આરોપીઓ સામે કાયદેસરના પગલાં લીધાં છે. આ ચકચારી ઘટનાએ સુરત અને આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
પોક્સોની કલમ ગુનો દાખલ : સુરત શહેર પોલીસ DCP રાકેશ બારોટે જણાવ્યું હતું કે, પોક્સોની કલમ મુજબ અમરોલી પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ થયો હતો. જેમાં આરોપી તરીકે ભાવનાબેન અને કિશોરભાઈને બતાવવામાં આવ્યા હતા. કિશોર ભાઈએ સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ જઈને શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. પોલીસે હાલ આ આરોપીને ઝડપી લીધો છે. આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...