ETV Bharat / state

LIVE ચોરી, પીપોદરામાં ફેક્ટરીમાંથી કોપર વાયરની ચોરી કરતા તરસ્કરો CCTVમાં થયા કેદ - SURAT CRIME

ફેક્ટરીમાં ત્રાટકેલા બે અજાણ્યા તસ્કરોએ રુ. 8.40 લાખની કિંમતના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતાં ચકચાર મચી છે.

પીપોદરા ગામની ફેક્ટરીમાં તસ્કરો ચોરી કરી
પીપોદરા ગામની ફેક્ટરીમાં તસ્કરો ચોરી કરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 2:15 PM IST

1 Min Read

સુરત : પીપોદરા ગામમાં મોડી રાત્રે એક ફેક્ટરીમાં ત્રાટકેલા બે અજાણ્યા તસ્કરોએ રુ. 8.40 લાખની કિંમતના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતાં ચકચાર મચી છે. આ સમગ્ર ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ફેક્ટરીમાં તસ્કરો ચોરી કરી : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પીપોદરાની સીમમાં આવેલી એક્ટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ નામની ફેક્ટરીમાં મોડી રાત્રે બે અજાણ્યા ચોર ઈસમો ઘૂસ્યા હતા. તસ્કરોએ ફેક્ટરીની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. લોકોની અવરજવર ન હોવાનો લાભ ઉઠાવી, ચોરોએ ફેક્ટરીમાં રાખેલા રુ.8,40,000ની કિંમતના 974 કિલોગ્રામના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરના કુલ 30 બોક્સની ચોરી કરી હતી. આ ચોરીને અંજામ આપી બંને તસ્કરો પોલીસને હાથતાળી આપી ફરાર થઈ ગયા હતા.

તસ્કરોએ ફેક્ટરીની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ : ચોરીની ઘટનાની જાણ થતાં જ કંપનીના મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક કોસંબા પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો, અને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફેક્ટરીમાં થયેલી ચોરી બાદ આસપાસના અન્ય ઉદ્યોગ એકમોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પીપોદરામાં ફેક્ટરીમાંથી લાખોના કોપર વાયરની ચોરી
પીપોદરામાં ફેક્ટરીમાંથી લાખોના કોપર વાયરની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)

હાલ, કોસંબા પોલીસે અજાણ્યા ચોર ઈસમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજની તપાસ હાથ ધરી છે. ચોરોને ઝડપી પાડવા માટે જુદી જુદી ટીમો બનાવી છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ અટકાવવા અને તસ્કરોને પકડવા માટે પોલીસ સઘન પ્રયાસો કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. મહેસાણા: કડીની શેઠ આર. એચ. હાઈસ્કૂલમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, આચાર્યની ઓફિસ અને તિજોરી તોડી
  2. લ્યો બોલો......... ખેડૂતની ઓસરીમાં રાખેલ 48 ગુણી જીરુનો જથ્થો તસ્કરો ચોરી ગયા

સુરત : પીપોદરા ગામમાં મોડી રાત્રે એક ફેક્ટરીમાં ત્રાટકેલા બે અજાણ્યા તસ્કરોએ રુ. 8.40 લાખની કિંમતના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતાં ચકચાર મચી છે. આ સમગ્ર ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ફેક્ટરીમાં તસ્કરો ચોરી કરી : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પીપોદરાની સીમમાં આવેલી એક્ટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ નામની ફેક્ટરીમાં મોડી રાત્રે બે અજાણ્યા ચોર ઈસમો ઘૂસ્યા હતા. તસ્કરોએ ફેક્ટરીની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. લોકોની અવરજવર ન હોવાનો લાભ ઉઠાવી, ચોરોએ ફેક્ટરીમાં રાખેલા રુ.8,40,000ની કિંમતના 974 કિલોગ્રામના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરના કુલ 30 બોક્સની ચોરી કરી હતી. આ ચોરીને અંજામ આપી બંને તસ્કરો પોલીસને હાથતાળી આપી ફરાર થઈ ગયા હતા.

તસ્કરોએ ફેક્ટરીની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ : ચોરીની ઘટનાની જાણ થતાં જ કંપનીના મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક કોસંબા પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો, અને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફેક્ટરીમાં થયેલી ચોરી બાદ આસપાસના અન્ય ઉદ્યોગ એકમોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પીપોદરામાં ફેક્ટરીમાંથી લાખોના કોપર વાયરની ચોરી
પીપોદરામાં ફેક્ટરીમાંથી લાખોના કોપર વાયરની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)

હાલ, કોસંબા પોલીસે અજાણ્યા ચોર ઈસમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજની તપાસ હાથ ધરી છે. ચોરોને ઝડપી પાડવા માટે જુદી જુદી ટીમો બનાવી છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ અટકાવવા અને તસ્કરોને પકડવા માટે પોલીસ સઘન પ્રયાસો કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. મહેસાણા: કડીની શેઠ આર. એચ. હાઈસ્કૂલમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, આચાર્યની ઓફિસ અને તિજોરી તોડી
  2. લ્યો બોલો......... ખેડૂતની ઓસરીમાં રાખેલ 48 ગુણી જીરુનો જથ્થો તસ્કરો ચોરી ગયા

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NEWSPIPODARASURAT FACTORYSURAT POLICESURAT CRIME

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.