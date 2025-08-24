સુરત : પીપોદરા ગામમાં મોડી રાત્રે એક ફેક્ટરીમાં ત્રાટકેલા બે અજાણ્યા તસ્કરોએ રુ. 8.40 લાખની કિંમતના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતાં ચકચાર મચી છે. આ સમગ્ર ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ફેક્ટરીમાં તસ્કરો ચોરી કરી : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પીપોદરાની સીમમાં આવેલી એક્ટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ નામની ફેક્ટરીમાં મોડી રાત્રે બે અજાણ્યા ચોર ઈસમો ઘૂસ્યા હતા. તસ્કરોએ ફેક્ટરીની બારીની ગ્રીલ તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. લોકોની અવરજવર ન હોવાનો લાભ ઉઠાવી, ચોરોએ ફેક્ટરીમાં રાખેલા રુ.8,40,000ની કિંમતના 974 કિલોગ્રામના કોપર વાઈન્ડિંગ વાયરના કુલ 30 બોક્સની ચોરી કરી હતી. આ ચોરીને અંજામ આપી બંને તસ્કરો પોલીસને હાથતાળી આપી ફરાર થઈ ગયા હતા.
પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ : ચોરીની ઘટનાની જાણ થતાં જ કંપનીના મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક કોસંબા પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો, અને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફેક્ટરીમાં થયેલી ચોરી બાદ આસપાસના અન્ય ઉદ્યોગ એકમોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
હાલ, કોસંબા પોલીસે અજાણ્યા ચોર ઈસમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજની તપાસ હાથ ધરી છે. ચોરોને ઝડપી પાડવા માટે જુદી જુદી ટીમો બનાવી છે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ અટકાવવા અને તસ્કરોને પકડવા માટે પોલીસ સઘન પ્રયાસો કરી રહી છે.
