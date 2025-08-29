સુરત: કતારગામના શિક્ષિકાના આપઘાત કેસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. FSL દ્વારા 3000 પાનાના રિપોર્ટમાં બહાર આવેલી વિગતોએ કેસને નવો વળાંક આપ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, સગીર આરોપીએ મૃતક શિક્ષિકા સાથે અનેકવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનું અને તેને નશીલો પદાર્થ પણ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, બે વખત ગર્ભપાત કરાવ્યા હોવાની પણ ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે.
FSLના રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો
પાટીદાર શિક્ષિકા આપઘાત કેસના ફરિયાદીના વકીલ પિયુષ માંગુકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સગીર આરોપી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી જામીન અરજીના સંદર્ભમાં સેશન કોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં, FSL રિપોર્ટમાં મૃતક અને સગીર આરોપી વચ્ચે જી-મેલ પર થયેલી વાતચીતની વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચેટમાં શારીરિક સંબંધો, બે વખત ગર્ભપાત અને નશીલો પદાર્થ આપવા જેવી ગંભીર બાબતોનો ખુલાસો થયો છે.
વકીલે જણાવ્યું હતું કે, “મૃતક યુવતીએ આરોપીને કરેલા એક મેઈલમાં લખ્યું હતું કે 'જે બે વાર પાપ કર્યું છે ને, એ બંનેને નડશે.' આ ઉપરાંત અન્ય એક મેલમાં 'તમને થોડોક મારા પર ગુસ્સો આવી ગયો અને તમે મારું ગળું દબાવી દીધું હતું' અને 'ખબર છે તમે પરાણે સુટ્ટો મરાવતા હતા' જેવી વિગતો પણ સામે આવી છે.” આ ચેટ્સ દર્શાવે છે કે મૃતક યુવતી પર શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ ગુજારવામાં આવતો હતો.
બળાત્કાર, ગર્ભપાત અને પોક્સોની કલમ ઉમેરવાની માંગ
આ ચોંકાવનારા ખુલાસા બાદ, ફરિયાદીના વકીલે કોર્ટમાં આરોપી સામે કલમ 376 (બળાત્કાર), ગર્ભપાતની કલમ અને પોક્સો (POCSO) એક્ટની કલમો ઉમેરવા માટે રજૂઆત કરી છે. કારણ કે જ્યારે ગુનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે મૃતક યુવતીની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હતી.
હાલ સિંગણપોર પોલીસે આ મામલે FSL રિપોર્ટના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ થશે, જેમાં આ નવા ખુલાસા કેસની દિશા બદલી શકે છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
સુરતના કતારગામમાં નાની વેડમાં ટ્યુશનમાં ભણાવવા જતી 19 વર્ષીય શિક્ષિકા ગત 13 જુલાઈ 2025ના રોજ એક વિકૃત યુવક દ્વારા બ્લેકમેલ કરવામાં આવતા કંટાળીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. શિક્ષિકાની આત્મહત્યાના સમાચારે સનસનાટી મચાવી દીધી હતી.