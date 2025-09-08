ETV Bharat / state

પલસાણાની ટેક્સટાઇલ મિલ દુર્ઘટના: મૃત્યુઆંક 5 થયો, પીડિત પરિવારોનો મિલ માલિક સામે આક્રોશ

સુરત જિલ્લાના પલસાણામાં ગત 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ લાગી હતી મોટી જાનહાની થઈ હતી.

પલસાણાની ટેક્સટાઇલ મિલ દુર્ઘટના
પલસાણાની ટેક્સટાઇલ મિલ દુર્ઘટના (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 7:40 AM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં સર્જાયેલી આગની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધીને પાંચ પર પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે રવિવારે વધુ બે કામદારોના સારવાર દરમિયાન મોત થતા પરિવારોએ ઉધના વિસ્તારમાં આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલ પાસે હાઈવે પર ચક્કાજામ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે ભારે હોબાળો મચ્યો હતો અને પોલીસ દ્વારા પરિવારોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

દુર્ઘટનાની વિગતો અને મૃત્યુઆંક

ગત 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં ઘટનાસ્થળે જ બે કામદારોના મોત થયા હતા, જ્યારે 15થી વધુ લોકો દાઝી ગયા હતા. તેમને તાત્કાલિક સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બે દિવસ પહેલા 36 વર્ષીય પ્રિયંકા દેવીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. જ્યારે રવિવારે 35 વર્ષીય જોગીન્દર પ્રજાપતિ અને 27 વર્ષીય પ્રીતિ સિંઘનું પણ સારવાર દરમિયાન નિધન થતા મૃત્યુઆંક પાંચ પર પહોંચી ગયો છે.

રવિવારે વધુ બે કામદારોના સારવાર દરમિયાન મોત થતા લોકોએ કર્યો ચક્કાજામ
રવિવારે વધુ બે કામદારોના સારવાર દરમિયાન મોત થતા લોકોએ કર્યો ચક્કાજામ (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારજનોનો વિરોધ અને માંગણીઓ

એક જ દિવસમાં બે મોત થતા પીડિત પરિવારોમાં આક્રોશ ફેલાયો છે. તેઓએ વળતરની માંગ સાથે અને મિલના માલિકને રૂબરૂ બોલાવવા માટે હાઈવે પર ચક્કાજામ કર્યો હતો. મૃતક જોગીન્દર પ્રજાપતિની પત્ની રેખા પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, “મારા પતિ મિલમાં કામ કરવા ગયા હતા અને ત્યાં ડ્રમ ફાટવાથી આ દુર્ઘટના થઈ. 21 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા હતા અને અત્યાર સુધીમાં પાંચના મોત થયા છે. અમે શેઠને બોલાવવા માટે ઘણા સમયથી કહી રહ્યા છીએ, પણ કોઈ આવતું નથી. જ્યાં સુધી શેઠ અહીં આવીને અમને ન્યાય અને યોગ્ય વળતર નહીં આપે, ત્યાં સુધી અમે મૃતદેહ સ્વીકારીશું નહીં.”

પીડિત પરિવારોનો મિલ માલિક સામે આક્રોશ
પીડિત પરિવારોનો મિલ માલિક સામે આક્રોશ (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય એક પરિવારજન ગીતા સિંહે પણ જણાવ્યું કે, “ઘટનાને સાત દિવસ થઈ ગયા છતાં મિલના માલિક એક પણ દર્દીને જોવા માટે આવ્યા નથી. ગરીબ માણસોને પણ ન્યાય મળવો જોઈએ. અમારી એક જ માંગ છે કે શેઠ અહીં આવે અને અમારી વાત સાંભળીને વળતર આપે.”

ગત 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ લાગી હતી
ગત 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ લાગી હતી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ કાર્યવાહી

પરિવારજનોના વિરોધને પગલે હોસ્પિટલ પાસે ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને પરિવારોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસે પરિવારજનોને ખાતરી આપી છે કે તેમને ન્યાય મળશે અને તેઓ મૃતદેહ સ્વીકારી લે. જોકે, પરિવારજનો તેમની માંગ પર અડગ રહ્યા છે. આ ઘટના અંગે પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

