સુરત : હીરા ઉદ્યોગ માટે જાણીતા સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં આવેલો એક મોહલ્લો, જે પાકિસ્તાન મોહલ્લા તરીકે ઓળખાતો હતો, તેનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલવામાં આવ્યું છે. હવે આ વિસ્તાર હિન્દુસ્તાની મોહલ્લા તરીકે ઓળખાશે. આ નિર્ણય સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને રાજકીય નેતાઓ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે, જેનું ઉદ્દેશ્ય ઇતિહાસની એક જૂની ઓળખને બદલીને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ સાથે જોડવાનો છે.
‘પાકિસ્તાન મહોલ્લા’નો રસપ્રદ ઈતિહાસ
આ વિસ્તારનો ઇતિહાસ ભારત-પાકિસ્તાન ભાગલા સાથે સંકળાયેલો છે. આઝાદી પછી, જ્યારે મોટા પાયે હિંસા ફાટી નીકળી, ત્યારે પાકિસ્તાનથી આવેલા ઘણા સિંધી શરણાર્થીઓએ સુરતને પોતાનું નવું ઘર બનાવ્યું. તેમણે રામનગર નામની એક વસાહતની સ્થાપના કરી, જેમાં લગભગ 600 ઘર હતા. સમય જતાં, આ વસાહતનો એક ભાગ સ્થાનિક રીતે ‘પાકિસ્તાન મોહલ્લા’ તરીકે જાણીતો બન્યો.
‘હિન્દુસ્તાની મહોલ્લા’ સ્થાપિત
જોકે, આ નામ કેટલાક લોકો માટે વિવાદાસ્પદ અને અસ્વસ્થતાભર્યું હતું. આ નામ બદલવાની પહેલ ઘણા સમયથી ચાલતી હતી. અગાઉ, એક આંતરિક ચોકનું નામ હેમુ કલાણી ચોક રાખવાનો પ્રયાસ થયો હતો, પરંતુ તે લોકપ્રિય બન્યો ન હતો. ત્યારબાદ, ભાજપના ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદીએ આ વિસ્તારનું નામ ‘હિન્દુસ્તાની મોહલ્લા’ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મંજૂરી આપી.
હાલમાં જ, પૂર્ણેશ મોદીની હાજરીમાં નવા નામ સાથેના સાઇનબોર્ડનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આ પરિવર્તન ફક્ત નામ બદલવા પૂરતું સીમિત નથી. પૂર્ણેશ મોદીએ રહેવાસીઓને તેમના સરકારી દસ્તાવેજો જેમ કે આધાર કાર્ડ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ અને રેશન કાર્ડમાં નવું નામ અપડેટ કરવામાં મદદ કરવા માટે ખાસ આધાર કેમ્પ શરૂ કર્યા છે. આ પહેલથી લોકો તેમના દસ્તાવેજોમાંથી 'પાકિસ્તાન' શબ્દને દૂર કરવા માટે આતુર છે.
રાષ્ટ્રના ગૌરવ અને એકતાના પ્રતિક : એક સ્થાનિક રહેવાસીએ ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું, “અમે અહીં ઘણા વર્ષોથી રહીએ છીએ. આ અમારા ભારતીયો માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે. પહેલા તેને પાકિસ્તાન મોહલ્લા કહેવામાં આવતું હતું, હવે તે હિન્દુસ્તાની મોહલ્લા છે. અમે ખૂબ ખુશ છીએ અને સરકારનો આભાર માનીએ છીએ.”
આ ઘટના એ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે એક નામ, ભલે તે ઐતિહાસિક કારણોસર આપવામાં આવ્યું હોય, તે સમય જતાં રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને ભાવનાઓ સાથે અથડાઈ શકે છે. સુરતના આ નિર્ણયથી, એક જૂની ઓળખને ભૂંસીને એક નવી, વધુ સકારાત્મક અને રાષ્ટ્રવાદી ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ પરિવર્તન માત્ર એક વિસ્તારના નામનું નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રના ગૌરવ અને એકતાના પ્રતિકનું છે.
પૂર્ણેશ મોદી ધારાસભ્ય, સુરત
આ પણ વાંચો...