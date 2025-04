ETV Bharat / state

સુરતમાં રમકડાની આડમાં અફીણનો વેપલો : રાજસ્થાની આધેડ ઝડપાયો, અફીણનો સપ્લાયર વોન્ટેડ - SURAT CRIME

અફીણ વેચતો આરોપી ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 10, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:25 AM IST 1 Min Read

સુરત : હાલમાં જ સુરત જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થ ઝડપાવાનો સિલસિલો યથાવત છે. વધુ એકવાર નશીલો પદાર્થ ઝડપાયો છે. સુરત શહેરમાં રમકડાની દુકાનમાં અફીણનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. દુકાનદાર પાસેથી 1 લાખનું અફીણ મળ્યું હતું. આ કેસમાં પોલીસે MP ના સપ્લાયરને વોન્ટેડ જાહેર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રમકડાની દુકાનમાં અફીણનો વેપલો : સુરત શહેરના ભટાર વિસ્તારમાં આવેલી એક રમકડાની દુકાનમાંથી પોલીસે મોટી માત્રામાં અફીણ જપ્ત કર્યું છે. ખટોદરા પોલીસના ડી સ્ટાફને મળેલી બાતમીના આધારે સંકલ્પ શોપિંગ સેન્ટરમાં આવેલ કવિતા નામની રમકડાની દુકાનમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સુરતમાં રમકડાની આડમાં અફીણનો વેપલો (ETV Bharat Gujarat)

