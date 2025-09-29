ETV Bharat / state

સુરત: તાંતીથૈયા ગામે દોઢ વર્ષના બાળકનું અપહરણ, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું

માતા-પિતાની ફરિયાદના આધારે કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને શોધીને પરિવારને સોંપ્યું હતું.

સુરત: તાંતીથૈયા ગામે દોઢ વર્ષના બાળકનું અપહરણ, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું
સુરત: તાંતીથૈયા ગામે દોઢ વર્ષના બાળકનું અપહરણ, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 8:09 PM IST

સુરત: કડોદરા નજીક તાંતીથૈયા ગામે દોઢ વર્ષના બાળકના અપહરણની ઘટના બની હતી. માતા-પિતાની ફરિયાદના આધારે કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને શોધીને પરિવારને સોંપ્યું હતું. અપહરણ કરનાર દંપતીને સંતાન ન હોવાથી તેઓ આ બાળકનું અપહરણ કરીને પોતાના વતન ભાગી જવાની ફિરાકમાં હતા.

આ ઘટના બે દિવસ અગાઉ કડોદરા નજીકના તાંતીથૈયા ગામમાં આવેલા પારેખ એસ્ટેટની એક બિલ્ડિંગમાં બની હતી. અહીં લાલબચન પાસવાન નામનો કામદાર પોતાના પરિવાર સાથે રહેતો હતો. તેમના ચાર સંતાનોમાંથી દોઢ વર્ષના પુત્રનું અપહરણ થયું હોવાની ફરિયાદ કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસમાં નોંધાઈ હતી.

સુરત: તાંતીથૈયા ગામે દોઢ વર્ષના બાળકનું અપહરણ, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બાળકને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની વિગતો અનુસાર, લાલબચન પાસવાનની પુત્રી રીમા તેના દોઢ વર્ષના નાના ભાઈને બિલ્ડિંગની નીચે રમવા લઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન એક દંપતી ત્યાં આવ્યું અને રીમાને પૂછ્યું કે તેમના કેટલા સંતાનો છે. રીમાએ જવાબ આપ્યો ત્યારે દંપતીએ બાળકને રમાડવાના બહાને તેને લઈને ફરાર થઈ ગયા. રીમાએ ઘરે જઈને આ વાતની જાણ કરતાં પરિવારે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી, જેના પગલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.

પોલીસે તપાસ દરમિયાન અપહરણ કરનાર દંપતીની ઓળખ કરી, જેઓ પલસાણા તાલુકાના કારેલી ગામની રાહી રેસિડેન્સીમાં રહેતા પ્રદીપ શ્રીરામ શર્મા અને તેમની પત્ની રીતા પ્રદીપ શર્મા હતા. આ દંપતીને સંતાન ન હોવાથી તેઓ આ બાળકને પોતાનું સંતાન બનાવવા માગતા હતા. પોલીસે દંપતીની અટકાયત કરી અને દોઢ વર્ષના બાળકને સુરક્ષિત રીતે પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું.

