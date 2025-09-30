ETV Bharat / state

ઓલપાડ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત, કાસમાં કાર ખાબકતાં અમરેલીના બે યુવકોના દુઃખદ મોત

ઓલપાડ નજીક સર્જાયેલા અકસ્માતમાં મૂળ અમરેલીના હિતેશભાઈ બોરિયા અને અતુલભાઈ કળસરિયાનું દુઃખદ મોત થયું છે.

ઓલપાડ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત
ઓલપાડ નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત થયાની ઘટના સુરત જિલ્લાથી સામે આવી છે, જેમાં બે જુવાનજોધ યુવાનોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. ઓલપાડ તાલુકાના અંભેટા ગામ નજીક કાર ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા કાર રોડની બાજુમાં આવેલ પાણી ભરેલા કાંસમાં ખાબકી હતી. કાર સાથે પાણીમાં ગરકાવ થઈ જવાથી ડૂબી જવાથી બન્ને યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.

પાણીથી ભરેલા કાંસમાં ખાબકી કાર

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, હિતેશભાઈ ભીમજીભાઈ બોરિયા અને અતુલભાઈ બાબુભાઈ કળસરિયા નામના બે યુવકો GJ-01-AP-9121 નંબરની કાર લઈને જઈ રહ્યા હતા. અંભેટા ગામ પાસેથી પસાર થતી વખતે, અચાનક ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો.

બેકાબૂ બનેલી કાર રોડ પરથી ફંટાઈને સીધી બાજુમાં આવેલા ઊંડા અને પાણીથી ભરેલા કાંસમાં ધડાકાભેર ખાબકી હતી. કાર પાણીમાં ડૂબી જતાં અંદર સવાર બંને યુવકને બહાર નીકળવાનો સમય મળ્યો નહોતો, અને પાણીમાં ડૂબી જવાથી તેમનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.

પોલીસની તાત્કાલિક તપાસ અને કાર્યવાહી

ઘટનાની જાણ થતાં જ ઓલપાડ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી. સ્થાનિકોની મદદથી પોલીસે કારને બહાર કાઢવાની અને બન્ને યુવકના મૃતદેહને કાંસમાંથી બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું કે મૃતક યુવકો મૂળ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી જિલ્લાના વતની હતા, અને હાલમાં તેઓ સુરત શહેરના કતારગામ વિસ્તારમાં રહેતા હતા. બંને યુવકો ફાર્મ હાઉસ ભાડે આપવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. પોલીસે મૃતકોના નામ હિતેશભાઈ ભીમજીભાઈ બોરિયા અને અતુલભાઈ બાબુભાઈ કળસરિયા તરીકે ઓળખી કાઢ્યા છે.

અમરેલીના બે યુવાનોનું દુઃખદ મોત

પોલીસે અકસ્માતની જાણ મૃતકોના વાલી-વારસને કરી હતી અને તેમને તાત્કાલિક સ્થળ પર બોલાવ્યા હતા. જુવાનજોધ અને વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા બે દીકરાના અકાળે અને કરુણ મોતને પગલે પરિવારમાં શોકનું ગહન મોજું ફરી વળ્યું છે. પોલીસ હાલમાં અકસ્માતના ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી રહી છે. આ ગમખ્વાર ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ગમગીન માહોલ છવાઈ ગયો છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

OLPAD ACCIDENTCAR OVERTURNED IN PUDDLE OF WATERTWO YOUTHS FROM AMRELI DIEઓલપાડ નજીક અકસ્માતSURAT ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.