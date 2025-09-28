ETV Bharat / state

સુરતના નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી, ખેલૈયાઓ સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ માણી

શહેરના એના ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' ફેમ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્મા ખાસ મહેમાન બની હતી.

સુરતના નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી
સુરતના નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : સિટી ઑફ ડાયમંડ સુરતમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રી મહોત્સવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બોલિવૂડ અને ગુજરાતી ફિલ્મોની અભિનેત્રીઓની હાજરીથી અનેરો માહોલ જામ્યો છે. શહેરના એના ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' ફેમ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્મા ખાસ મહેમાન બની હતી.

અભિનેત્રી અદા શર્મા નવરાત્રી મહોત્સવમાં

અદા શર્માની એન્ટ્રી થતાં જ હજારો ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. અભિનેત્રીની એક ઝલક જોવા માટે લોકો આતુર હતા, ત્યારે સ્ટેજ પર અદા શર્માનું આગમન થતાની સાથે જ ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અદા શર્માએ આટલો પ્રેમ જોઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને ઉપસ્થિત જનમેદનીનો આભાર માન્યો હતો.

નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)

અદા શર્માની હાજરી પહેલા, બે દિવસ અગાઉ ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલા આ નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહેમાન બની હતી. ગુજરાતી સિનેમામાં ટૂંક જ સમયમાં મોટું સ્થાન મેળવનાર જાનકી બોડીવાલાની એન્ટ્રીથી પણ ખેલૈયાઓમાં જોરદાર ઉત્સાહ છવાયો હતો. તેણીએ પોતાના ચાહકોનું અભિવાદન કર્યું હતું અને તેમની સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ પણ માણી હતી. જાનકી બોડીવાલાના આગમનથી ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમવા માટે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી
નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)

એક પછી એક સેલિબ્રિટીની હાજરીથી સુરતનો આ નવરાત્રી મહોત્સવ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. બોલિવૂડ અને ઢોલિવૂડની અભિનેત્રીઓનું આકર્ષણ નવરાત્રીની રંગતને વધુ ઘેરી બનાવી રહ્યું છે.

નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી
નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)
ખેલૈયાઓ સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ
ખેલૈયાઓ સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢમાં નાગર સમાજની વર્ષો જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ, 11 સ્થળ પર બેઠા ગરબાનું આયોજન
  2. છેલ્લે છેલ્લે વરસાદે બગાડી ગરબાની મજા, વલસાડમાં આંધી-તોફાન સાથે ખાબકેલા વરસાદથી આયોજકોને નુકશાન

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT NAVRATRIACTRESS ADAH SHARMAACTRESS JANAKI BODYWALAGARBA FESTIVALNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.