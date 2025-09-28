સુરતના નવરાત્રી મહોત્સવમાં અભિનેત્રી અદા શર્માની એન્ટ્રી, ખેલૈયાઓ સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ માણી
શહેરના એના ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' ફેમ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્મા ખાસ મહેમાન બની હતી.
સુરત : સિટી ઑફ ડાયમંડ સુરતમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રી મહોત્સવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બોલિવૂડ અને ગુજરાતી ફિલ્મોની અભિનેત્રીઓની હાજરીથી અનેરો માહોલ જામ્યો છે. શહેરના એના ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં ફિલ્મ 'ધ કેરલા સ્ટોરી' ફેમ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અદા શર્મા ખાસ મહેમાન બની હતી.
અદા શર્માની એન્ટ્રી થતાં જ હજારો ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. અભિનેત્રીની એક ઝલક જોવા માટે લોકો આતુર હતા, ત્યારે સ્ટેજ પર અદા શર્માનું આગમન થતાની સાથે જ ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. અદા શર્માએ આટલો પ્રેમ જોઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને ઉપસ્થિત જનમેદનીનો આભાર માન્યો હતો.
અદા શર્માની હાજરી પહેલા, બે દિવસ અગાઉ ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલા આ નવરાત્રી મહોત્સવમાં મહેમાન બની હતી. ગુજરાતી સિનેમામાં ટૂંક જ સમયમાં મોટું સ્થાન મેળવનાર જાનકી બોડીવાલાની એન્ટ્રીથી પણ ખેલૈયાઓમાં જોરદાર ઉત્સાહ છવાયો હતો. તેણીએ પોતાના ચાહકોનું અભિવાદન કર્યું હતું અને તેમની સાથે પરંપરાગત ગરબાની રમઝટ પણ માણી હતી. જાનકી બોડીવાલાના આગમનથી ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમવા માટે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.
એક પછી એક સેલિબ્રિટીની હાજરીથી સુરતનો આ નવરાત્રી મહોત્સવ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. બોલિવૂડ અને ઢોલિવૂડની અભિનેત્રીઓનું આકર્ષણ નવરાત્રીની રંગતને વધુ ઘેરી બનાવી રહ્યું છે.
