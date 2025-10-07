સુરત મનપાની સખ્ત કાર્યવાહી: પાન-માવાની પીચકારી મારનારાઓ પર 7 મહિનામાં ₹5.85 લાખનો દંડ, 4000 કેમેરાથી સતત દેખરેખ
શહેરને સ્વચ્છ અને આકર્ષક રાખવા માટે મનપાએ ટેકનોલોજી આધારિત દેખરેખ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે.
Published : October 7, 2025 at 7:12 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકા (મનપા) દ્વારા શહેરની જાહેર મિલકતો, રસ્તાઓ અને પુલો પર પાન, માવા કે ગુટખાની પીચકારી મારીને સુંદરતા બગાડનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરને સ્વચ્છ અને આકર્ષક રાખવા માટે મનપાએ ટેકનોલોજી આધારિત દેખરેખ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે.
4000 કેમેરાથી સતત નજર
સુરત મનપાના ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર (I&CC) મારફતે શહેરભરમાં લગભગ 4,000 સીસીટીવી કેમેરા દ્વારા જાહેર મિલકતો અને બ્યુટિફિકેશન બગાડનારાઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવે છે. આ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ દ્વારા જાહેર સ્થળોએ થૂંકનારા કે ગંદકી કરનારા લોકોને ઓળખીને ઇ-ચલણ મોકલવાની વ્યવસ્થા અમલમાં છે.
સાત મહિનામાં 3,819 લોકોને ₹5.85 લાખનો દંડ
નવેમ્બર 2023થી શરૂ થયેલા “સ્વચ્છ સુરત” અભિયાનના ભાગરૂપે, 2025ના પ્રથમ સાત મહિનામાં કુલ 3,819 લોકોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી હેઠળ મનપાએ અત્યાર સુધી ₹5.85 લાખનો દંડ વસૂલ્યો છે. આ પહેલ શરૂઆતમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શરૂ થઈ હતી, પરંતુ હવે તેનો સફળતાપૂર્વક સમગ્ર શહેરમાં અમલ થઈ રહ્યો છે.
થૂંકનારાઓને દંડની જોગવાઈ
સુરત મનપા, આરટીઓ તંત્ર સાથે સંકલન કરીને, રસ્તાઓ પર થૂંકનારા મોપેડ, રિક્ષા કે કારચાલકોની નંબર પ્લેટ દ્વારા ઓળખ કરીને દંડ ફટકારે છે.
દંડની જોગવાઈ નીચે મુજબ છે:
- પ્રથમ વખત થૂંકતા પકડાય તો: ₹100 દંડ
- બીજી વખત થૂંકતા પકડાય તો: ₹250 દંડ
I&CC ખાતે અન્ય મોનિટરિંગ કામગીરી
ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર (I&CC) માત્ર સ્વચ્છતા જ નહીં, પરંતુ રખડતા ઢોરનું મોનિટરિંગ પણ કરે છે. કેમેરાની મદદથી જાહેર સ્થળોએ થૂંકનારા કે ગંદકી કરનારાઓને તાત્કાલિક ઇ-ચલણ જારી કરીને દંડ વસૂલવામાં આવે છે. મનપા અને પોલીસ તંત્ર સાથે મળીને સુરતને ‘પીચકારી મુક્ત શહેર’ બનાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃતિમાં વધારો
સુરત મનપાની આ સખ્ત કાર્યવાહીએ નાગરિકોમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃતિ વધારી છે. ટેકનોલોજી આધારિત આ વ્યવસ્થા દ્વારા સુરત “પાનની પીચકારી મુક્ત” અને ખરેખર સ્વચ્છ શહેર તરીકે ઓળખ મેળવે તેવી આશા છે.
