સાહસનું શિખર સર કરી આવ્યો ટીંબાનો યુવક, બાઇક પર પાર કર્યો વિશ્વનો સૌથી ઊંચો મોટરેબલ રોડ
27 વર્ષીય યુવક મૃગેશ રાઠોડે બાઇક પર વિશ્વનો સૌથી ઊંચો મોટરેબલ રોડ પાર કર્યો, આ સાથે જ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું છે.
Published : September 16, 2025 at 2:53 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 3:06 PM IST
સુરત : આદિવાસી યુવકે એક અનોખું સાહસ કરી બતાવ્યું છે. એન્જિનિયર યુવક મૃગેશ રાઠોડ પોતાના સાથીઓ સાથે બાઈક પર લદ્દાખ પહોંચ્યા હતા. જે બાદ બાઈક પર જ તેમણે વિશ્વનો સૌથી ઊંચો મોટરેબલ રોડ પાર કરી અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
ટીંબા ગામના સાહસિક મૃગેશ રાઠોડ
કામરેજ તાલુકાના ટીંબા ગામના આ યુવાન એન્જિનિયરે એક અનોખી સિદ્ધિ મેળવીને સુરત જિલ્લા અને સમગ્ર આદિવાસી સમાજનું નામ રોશન કર્યું છે. મૃગેશ ઈશ્વરલાલ રાઠોડ નામનો 27 વર્ષીય યુવક પોતાના બજાજ ડોમિનાર 250 બાઈક પર 25 દિવસમાં 6300 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને લદ્દાખના ઉમલિંગ લા પાસ પર પહોંચીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.
જોખમી મુસાફરી અને દ્રઢ નિર્ધાર
મૃગેશ રાઠોડ વ્યવસાયે જેટકોમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે. તેમને હંમેશા પોતાના સમાજ માટે કંઈક અલગ કરવાની નેમ હતી. આ માટે તેમણે પોતાના મિત્રો ભાવિક રાઠોડ, આકાશદીપ પટેલ, આયુષ રાઠોડ અને પિયુષ ચૌધરી સાથે 16 ઓગસ્ટના રોજ દુનિયાના સૌથી ઊંચા 19,024 ફૂટ પર આવેલા મોટરેબલ રોડ ઉમલિંગ લા પાસ પર પહોંચવા માટે પ્રયાણ કર્યું હતું.
25 દિવસમાં 6,300 કિમી અંતર કાપ્યું
આ 25 દિવસની મુસાફરી દરમિયાન, તેમને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેમાં ભૂસ્ખલન, હિમવર્ષા અને ઓછો ઓક્સિજન જેવી પરિસ્થિતિનો સમાવેશ થાય છે. ઘણી વાર તો બાઈક ચલાવવું પણ જોખમી બની ગયું હતું. પરંતુ મૃગેશ અને તેમના મિત્રોએ હાર માન્યા વિના પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખી.
આદિવાસી ઝંડો લહેરાવી બનાવ્યો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
આખરે, તેમની મહેનત રંગ લાવી અને તેઓ દુનિયાના સૌથી ઊંચા મોટરેબલ રોડ ઉમલિંગ લા પર પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે આદિવાસી સમાજનો ઝંડો લહેરાવીને એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. આ સિદ્ધિ બદલ તેમને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનું પ્રમાણપત્ર પણ મળ્યું છે. આ અનોખી સિદ્ધિએ સુરત અને કામરેજ તાલુકાનું નામ સમગ્ર દેશમાં ગૌરવ સાથે ચમકાવ્યું છે.
