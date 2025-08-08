Essay Contest 2025

વલ્લભીપુરમાં ખેડૂત પર હુમલાના વિરોધમાં પાટીદારોમાં રોષ, સુરતમાં 2000થી વધુ પાટીદારો એકઠા થયા - SURAT PATIDAR RALLY

ગામની નહેરમાંથી બે બોરી રેતી લેવા બાબતે ત્રણ અસામાજિક તત્વોએ અરજણભાઈ દિયોરા પર અભદ્ર ભાષામાં હુમલો કર્યો હતો અને ધારદાર હથિયાર વડે માર માર્યો હતો.

સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ
સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 8, 2025 at 4:51 PM IST

સુરત: ભાવનગર જિલ્લાના વલ્લભીપુર તાલુકાના કાળાતળાવ ગામમાં ખેડૂત અરજણભાઈ રામજીભાઈ દિયોરા પર થયેલા હુમલાના વિરોધમાં સુરતમાં પાટીદાર સમાજે એક સંકલન બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. કતારગામ સ્થિત એક ફાર્મ પર આયોજિત આ બેઠકમાં 2000થી વધુ પાટીદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં સમાજના આગેવાનોએ હુમલાને વખોડી કાઢી, અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.

ખેડૂત પર હુમલા સામે રોષ (ETV Bharat Gujarat)

બે બોરી રેતી લેવા મામલે ખેડૂતો પર હુમલો
આ ઘટનામાં, ગામની નહેરમાંથી બે બોરી રેતી લેવા બાબતે ત્રણ અસામાજિક તત્વોએ અરજણભાઈ દિયોરા પર અભદ્ર ભાષામાં હુમલો કર્યો હતો અને ધારદાર હથિયાર વડે માર માર્યો હતો. આ ગંભીર ઘટના બાદ સમગ્ર પાટીદાર સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. પાટીદાર સેવા સંઘ દ્વારા આયોજિત આ સંકલન બેઠકમાં સમાજના અગ્રણીઓ જેવા કે વિજયભાઈ માંગુકિયા, અભિનભાઈ કળથીયા, અલ્પેશભાઈ કથરીયા અને અશોકભાઈ અધેવાડ સહિતના અનેક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ
સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરમાં ખેડૂતોની જાહેરસભા યોજાશે
સમાજના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે, અને આવા બનાવોને અટકાવવા માટે સમાજને એક થવાની જરૂર છે. તેમણે અસામાજિક તત્વો સામે કડકમાં કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. આ બેઠક બાદ, સુરતથી 300થી વધુ કારનો એક કાફલો કાળાતળાવ ગામ જવા રવાના થયો હતો, જ્યાં શુક્રવારે સાંજે 5 વાગ્યે એક જાહેરસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સભામાં પાટીદારો મોટી સંખ્યામાં જોડાઈને પીડિત ખેડૂતને ન્યાય અપાવવા માટે અવાજ ઉઠાવશે.

સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ
સુરતમાં પાટીદારોની મીટિંગ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતને ન્યાય અપાવવા પાટીદારો એક થયા
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઉભા કર્યા છે. પાટીદાર સમાજનું કહેવું છે કે જો તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં આવા બનાવો વધી શકે છે. આ સંકલન બેઠક અને જાહેરસભાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પાટીદાર સમાજમાં એકતા જાળવી રાખવાનો અને પીડિત ખેડૂતને ન્યાય અપાવવાનો છે.

ETV Bharat Logo

