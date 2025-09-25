ETV Bharat / state

સુરત: સગીરાને નશાકારક પદાર્થ આપી 10 દિવસમાં બે વાર વેચી બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવ્યા, ત્રણ આરોપી પકડાયા

એક ગરીબ શ્રમજીવી પરિવારની 15 વર્ષીય સગીર દીકરીને નશાકારક કફ સિરપ આપીને માત્ર 10 દિવસના ગાળામાં બે વખત વેચવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સુરત: સગીરાને નશાકારક પદાર્થ આપી 10 દિવસમાં બે વાર વેચી બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવ્યા, ત્રણ આરોપી પકડાયા
સુરત: સગીરાને નશાકારક પદાર્થ આપી 10 દિવસમાં બે વાર વેચી બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવ્યા, ત્રણ આરોપી પકડાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: લિંબાયત વિસ્તારમાં માનવ તસ્કરીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક ગરીબ શ્રમજીવી પરિવારની 15 વર્ષીય સગીર દીકરીને નશાકારક કફ સિરપ આપીને માત્ર 10 દિવસના ગાળામાં બે વખત વેચવામાં આવી અને તેના બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને પડોશી મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીની અટકાયત કરી છે, જ્યારે ફરઝાના નામની એક મહિલા વોન્ટેડ છે. પોલીસે આ સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કરવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

કેટરિંગના બહાને ભોળવીને કાવતરું

લિંબાયતના મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં રહેતી આ સગીરાના પિતા બીમાર રહે છે અને માતા કેટરિંગનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે છે. પાંચ મહિના પહેલાં, સગીરાની પડોશમાં રહેતી નૂરી વસીમ શેખ, તેના પતિ વસીમ અને વોન્ટેડ મહિલા ફરઝાનાએ એક કાવતરું રચ્યું હતું.

આરોપીઓએ સગીરાની માતાને લાલચ આપી કે તેઓ તેની દીકરીને લસકાણામાં કેટરિંગના કામ માટે લઈ જશે અને બે-ત્રણ દિવસમાં પાછા આવી જશે. માતાને આ ષડયંત્રની કોઈ જાણ નહોતી.

સુરત: સગીરાને નશાકારક પદાર્થ આપી 10 દિવસમાં બે વાર વેચી બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવ્યા, ત્રણ આરોપી પકડાયા (ETV Bharat Gujarat)

સતત નશામાં રાખી બળજબરીથી લગ્ન

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓ સગીરાને લસકાણા લઈ ગયા અને ત્યાં શોએબ નામના વ્યક્તિ પાસે રાખી હતી. અહીં સગીરા ભાનમાં ન રહે તે માટે તેને સતત નશામાં રાખવામાં આવતી હતી. ટોળકી તેને દિવસમાં બેથી ત્રણ વખત કોરેક્સ સિરપ જેવી નશાકારક કફ સિરપ પીવડાવતી હતી. આ નશાની હાલતમાં જ આરોપીઓએ સગીરાના બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરાવ્યા હતા.

10 દિવસમાં બે અલગ-અલગ વ્યક્તિઓને વેચી

માનવ તસ્કરીની આ ઘટનામાં અત્યંત ગંભીર વિગતો સામે આવી છે. આરોપીઓએ સગીરાને બે અલગ-અલગ વ્યક્તિઓને વેચી હતી:

પ્રથમ લગ્ન (₹50,000): આરોપીઓએ સૌપ્રથમ સગીરાના નિકાહ શોએબ સાથે કરાવ્યા હતા. આ માટે તેઓએ શોએબ પાસેથી ₹50,000 લીધા હતા. આ લગ્ન પછી પણ સગીરાને ત્રણેય આરોપીઓ શોએબ સાથે રાખતા હતા.

બીજા લગ્ન (₹2,00,000): 10 દિવસ બાદ, આરોપીઓ સગીરાને મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર લઈ ગયા હતા, જ્યાં કેટરિંગના કામનું બહાનું કાઢ્યું હતું. સોલાપુરમાં તેઓએ સગીરાને એક યુવકને વેચી દીધી અને તેના હિન્દુ રીતિ-રિવાજ મુજબ મંદિરમાં લગ્ન કરાવ્યા હતા. આ યુવક પાસેથી ટોળકીએ ₹2,00,000 લીધા હતા. આ બંને ઘટનાઓમાં સગીરા સાથે બે વખત દુષ્કર્મ પણ આચરવામાં આવ્યું હતું.

માતાને ફોન કરીને માંગી મદદ

સગીરા કોઈક રીતે નશાની પકડમાંથી બહાર નીકળી અને સોલાપુરથી પોતાની માતાને ફોન કર્યો. તેણે રડતા રડતા કહ્યું કે, 'અમ્મી, મુજે સોલાપુર સે નિકાલો, મુજે ફરઝાના ને કિસી કો પૈસે લેકર બેચ દિયા હૈ'.

માતાએ તાત્કાલિક પડોશી નૂરી શેખનો સંપર્ક કરીને વિનંતી કરી. માતાના દબાણના કારણે આરોપીઓ સગીરાને સોલાપુરથી પાછી સુરત લઈ આવ્યા અને તેને છોડીને ભાગી ગયા હતા.

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી: ત્રણ આરોપી પકડાયા

સગીરાએ ઘરે પરત ફરીને માતાને પોતાની આપવીતી જણાવતા માતાએ તાત્કાલિક લિંબાયત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ડીસીપી ડો. કાનન દેસાઈએ તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા હતા.

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન. કે. કામળિયાના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે તાત્કાલિક નૂરી વસીમ શેખ, તેના પતિ વસીમ અને શોએબની અટકાયત કરી છે. જ્યારે ફરઝાના નામની મહિલા હજુ વોન્ટેડ છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ટોળકી સગીરાને ત્રીજી વખત વેચવાનો પ્લાન બનાવી રહી હતી. પોલીસ હાલ સગીરાના નિવેદનો લેવાની અને સમગ્ર માનવ તસ્કરીના રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવાની દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

MINOR GIRL SOLD TWICEGIRL DRUGGEDSURATFORCED TO MARRYMINOR GIRL SOLD TWICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.