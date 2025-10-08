સુરત: ખાડીપૂરના કાયમી નિરાકરણ માટે મેગા ઑપરેશન, ૧૦.૮૯ લાખ ચો.મી. જમીન પરથી ઝીંગા તળાવો હટાવાયા
ચોમાસા દરમિયાન શહેરમાં વારંવાર ઊભી થતી ખાડીપૂરની સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણ માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વ્યાપક અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 8, 2025 at 5:03 PM IST
સુરત: ચોમાસા દરમિયાન શહેરમાં વારંવાર ઊભી થતી ખાડીપૂરની સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણ માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વ્યાપક અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા અઢી મહિનામાં સુરત સિંચાઈ વિભાગ અને મામલતદાર તંત્રએ સંયુક્ત રીતે ઑપરેશન હાથ ધરીને ખાડીના કિનારે આવેલી ૧૦.૮૯ લાખ ચોરસ મીટરથી વધુ સરકારી જમીનને ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોના દબાણમાંથી મુક્ત કરાવી છે.
કલેક્ટરના આદેશ બાદ કડક કાર્યવાહી
ચોમાસામાં ખાડીનું જળસ્તર વધવાથી ખાડીના કિનારે આવેલા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાતી હતી, જેના કારણે નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હતો. આ સમસ્યાના મૂળમાં ખાડીના વહેણની આસપાસ થયેલા ગેરકાયદેસર દબાણો અને ઝીંગા તળાવો હોવાનું વહીવટી તંત્રના ધ્યાનમાં આવ્યું હતું.
આ ગંભીર સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈને જિલ્લા કલેક્ટર સૌરભ પારઘીએ ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોને તાત્કાલિક તોડી પાડવા અને દબાણો દૂર કરવા કડક સૂચનાઓ આપી હતી. રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે ખાડીપૂર સમિતિની રચના પણ કરવામાં આવી છે.
ત્રણ ગામોમાં ૧૨૫ ઝીંગા તળાવો દૂર કરાયા
કલેક્ટરના આદેશને પગલે સિંચાઈ વિભાગ અને મામલતદાર તંત્રની ટીમે મજૂરા તાલુકાના ત્રણ ગામોમાં ખાસ ઝુંબેશ ચલાવી હતી. છેલ્લા અઢી મહિનામાં કુલ ૧૨૫ ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો ખાડીના કિનારે આવેલી જમીન પરથી દૂર કરીને આ જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવી છે.
ક્યાં કેટલી જમીન ખુલ્લી કરાઈ?
ગામનું નામ - ખુલ્લી કરાયેલ જમીન (ચો.મી.)
- ખજોદ - ૬,૩૪,૫૯૬
- ગભેણી - ૨,૫૦,૧૮૦
- આભવા - ૨,૦૫,૧૬૦
- કુલ - ૧૦,૮૯,૯૩૬
વહીવટી તંત્રનું નિવેદન
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહીના પરિણામે ખાડીના પાણીના પ્રવાહને પૂરતી જગ્યા મળશે, જેનાથી આગામી ચોમાસામાં ખાડીપૂરની સમસ્યા હળવી થશે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા દબાણ હટાવવાની આ કામગીરી ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
