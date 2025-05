ETV Bharat / state

સુરત: સુરત શહેરના સચિન વિસ્તારમાં મંગળવારે બપોરના સમયે બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકમાં એક શખ્સે પિસ્તોલના નાળચે લૂંટ ચલાવી હોવાની ઘટના બની છે. બપોરે 12 વાગ્યાના સુમારે સફેદ ટોપી પહેરેલો એક શખ્સ બેંકમાં પ્રવેશ્યો હતો. અને બેંકના સ્ટાફને ગન બતાવીને લૂંટ કરી હતી. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, જેનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. સુરતની બેંકમાં લૂંટની ઘટના (ETV Bharat Gujarat) બેંકના સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયેલી ઘટના મુજબ, આરોપી સીધો કેશ કાઉન્ટર પર ગયો હતો. ત્યાં ફરજ પર હાજર બે કર્મચારીઓને પિસ્તોલ બતાવી ધમકાવ્યા હતા. આ દરમિયાન એક ગ્રાહક આવતા લૂંટારું તેને પણ બેંકમાં જ ઊભો રાખી દે છે. આ બાદ કર્મચારીઓને એક રૂમમાં પૂરી દીધા બાદ પોણા પાંચ લાખની રોકડ રકમ લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો.

