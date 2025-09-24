સુરત: અરેઠને તાલુકાનો દરજ્જો મળતા ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડી કરી ઉજવણી
નવા તાલુકાઓમાં સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાંથી અલગ થયેલ અરેઠ તાલુકાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
સુરત: ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં 17 નવા તાલુકાઓની રચના કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેણે રાજ્યમાં વહીવટી માળખામાં એક નવો અધ્યાય ખોલ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ પ્રસ્તાવને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલાં સરકારનો એક મહત્વનો રાજકીય દાવ ગણવામાં આવે છે. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ વધુ સરળતાથી અને નજીકમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે.
વર્ષ 2013માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના શાસનકાળમાં 23 નવા તાલુકાઓની રચના બાદ આ પ્રથમ વખત છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં નવા તાલુકાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય પ્રજાહિતને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. નવા તાલુકાઓની રચનાથી અંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોને સરકારી કચેરીઓ સુધી પહોંચવા માટે ઓછો સમય, શક્તિ અને નાણાં ખર્ચવા પડશે. આ ઉપરાંત, સામાજિક, આર્થિક, આરોગ્ય અને શૈક્ષણિક સુવિધાઓ પણ લોકોને નજીકમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આ નવા તાલુકાઓમાં સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાંથી અલગ થયેલ અરેઠ તાલુકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. અરેઠને તાલુકાનો દરજ્જો મળતા સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. આ અંગે રાજ્યના આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી અને માંડવીના ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિએ રાજ્ય સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, આ નિર્ણયથી આદિવાસી જનતાને તેમના નાના-મોટા કામો માટે હવે છેક માંડવી સુધી જવું નહીં પડે, જેનાથી તેમને ઘણી રાહત થશે. તેમણે તો એવું પણ કહ્યું કે, અરેઠ ટૂંક સમયમાં સુરત જિલ્લાનો નંબર વન તાલુકો બનશે.
આ નિર્ણય વહીવટી વિકેન્દ્રીકરણની દિશામાં એક મોટું પગલું છે, જેનાથી વિકાસ કાર્યોને વધુ વેગ મળશે અને નાગરિકોની જરૂરિયાતોને ઝડપથી પૂરી કરી શકાશે.
