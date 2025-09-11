સુરતના લસકાણામાં કચરાના ઢગલામાંથી યુવકનું માથું મળ્યું, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

ETV Bharat / state

સુરતના લસકાણામાં કચરાના ઢગલામાંથી યુવકનું માથું મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 11, 2025 at 9:37 PM IST

સુરત : લસકાણા વિસ્તારમાં એક ભયાનક ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં વિપુલ નગરના કચરાના ઢગલામાંથી એક યુવકનું ધડથી અલગ થયેલું માથું મળી આવ્યું છે. આ બનાવની જાણ થતાં જ સુરત પોલીસમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી, અને ક્રાઈમ બ્રાંચ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં નજીકના જ એક મકાનમાંથી યુવકનું ધડ મળી આવતા હત્યાનો ભેદ ઉકેલવાની દિશામાં પોલીસને એક મોટી સફળતા મળી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ ઘટનાની વિગત મુજબ, સુરતના લસકાણા વિસ્તારમાં આવેલા વિપુલ નગરના કચરાના ઢગલામાં એક યુવકનું માથું પડ્યું હોવાનું કોઈએ જોયું, અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. આ માહિતી મળતાં જ લસકાણા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ, ક્રાઈમ બ્રાંચ અને DCP આલોક કુમાર સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસ માટે સૌથી મોટો પડકાર યુવકની ઓળખ અને તેના ધડને શોધવાનો હતો.

પોલીસે તુરંત જ આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ શરૂ કરી અને CCTV ફૂટેજ ચકાસવાનું શરૂ કર્યું. આ જ તપાસ દરમિયાન, પોલીસને નજીકના જ એક મકાનમાંથી યુવકનું ધડ મળી આવ્યું. જેનાથી પોલીસને કેસની તપાસમાં ગતિ મળી. પોલીસે હાલ આસપાસના વિસ્તારના તમામ CCTV ફૂટેજની બારીકાઈથી તપાસ કરી રહી છે, જેથી હત્યારા સુધી પહોંચી શકાય.

મૃતક યુવકની ઓળખ અને હત્યાનું રહસ્ય અકબંધ

DCP આલોક કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, "લસકાણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વિપુલ નગર એરિયામાં એક અજાણી લાશ મળી છે. કચરાના ઢગલામાં માત્ર માથું મળ્યું હતું. સીસીટીવી ફૂટેજનું એનાલિસિસ કરતા આસપાસના જ એક મકાનમાંથી ધડ મળી આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં યુવકની ઓળખ થઈ શકી નથી. હાલમાં ક્રાઈમ બ્રાંચ અને અલગ અલગ પોલીસની ટીમો તપાસ કરી રહી છે."

મૃતક યુવકની ઉંમર આશરે 30 થી 35 વર્ષ હોવાનું અનુમાન છે. પોલીસે યુવકની ઓળખ માટે આસપાસના વિસ્તારમાં પૂછપરછ શરૂ કરી છે, અને ગુમ થયેલા લોકોની યાદી પણ તપાસી રહી છે. આટલી ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા પાછળનું કારણ શું છે, તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. પોલીસે આ હત્યા પાછળ અંગત અદાવત, કોઈ જૂનો ઝઘડો કે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે, અને લોકોમાં પોલીસની કાર્યવાહી પર નજર છે.

