સુરતમાં કેદીઓ ભરેલી પોલીસ બસનો થયો અકસ્માત, પછી... - SURAT ACCIDENT

સચિન વિસ્તારમાં એક ચેકપોસ્ટ નજીક કેદીઓને કોર્ટમાંથી પરત લાજપોર જેલ લઈ જઈ રહેલી એક પોલીસ બસને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો.

કેદીઓ ભરેલી પોલીસ બસનો થયો અકસ્માત
કેદીઓ ભરેલી પોલીસ બસનો થયો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 9:51 AM IST

સુરત : ગતરોજ સચિન વિસ્તારમાં આજે ગજબ ઘટના બની છે. કેદીઓને કોર્ટમાંથી પરત લાજપોર જેલ લઈ જઈ રહેલી એક પોલીસ બસને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો. બસ આગળ જઈ રહેલા એક ટ્રક સાથે અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં બસમાં સવાર કેટલાક કેદીઓને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર આપી અને બાદમાં તમામ કેદીઓને જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા.

બસ ટ્રક સાથે અથડાઈ, 20 કેદી હતા સવાર

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ ઘટના સચિન વિસ્તારમાં એક ચેકપોસ્ટ નજીક બની હતી. કોર્ટમાંથી કેદીઓને લઈને બસ લાજપોર જેલ તરફ જઈ રહી હતી. લાજપોર જેલમાંથી મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ બસમાં 20થી વધુ કેદીઓ અને 30થી વધુ પોલીસ જવાનો સવાર હતા. ઓવરટેક કરવાના પ્રયાસ દરમિયાન બસ ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી, જેના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.

સુરતમાં કેદીઓ ભરેલી પોલીસ બસનો થયો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

ઈજાગ્રસ્ત કેદીઓને તાત્કાલિક સારવાર

અકસ્માતમાં બસમાં સવાર કેટલાક કેદીઓને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક 10 એમ્બ્યુલન્સને બોલાવી લેવામાં આવી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અન્ય એક પોલીસ વાહન બોલાવીને તમામ કેદીઓ અને પોલીસ જવાનોને સુરક્ષિત રીતે લાજપોર જેલ પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્ત કેદીઓની જેલમાં જ તબીબ પાસે વધુ સારવાર કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે આ ઘટના અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ અકસ્માત ટ્રક ડ્રાઈવરની બેદરકારીને કારણે થયો હતો કે અન્ય કોઈ કારણસર, તે જાણવા માટે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હાલમાં, ઈજાગ્રસ્ત આરોપીઓની હાલત સ્થિર હોવાનું જણાવાયું છે. આ ઘટનાએ ફરી એક વાર માર્ગ સલામતી અને વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે.

