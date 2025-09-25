વાહ! ક્લબ અને AC ડોમના ગરબા કલ્ચર વચ્ચે સુરતના કુડસદ ગામે જાળવી પરંપરા, 80 વર્ષથી પારંપરિક શેરી ગરબા રમાય છે
ગામમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબાને લઈ યુવાધને એસી ડોમ અને મોટી નવરાત્રી આયોજનો અસ્વીકાર કર્યો છે.
Published : September 25, 2025 at 3:58 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 4:36 PM IST
સુરત : કુડસદ ગામે 8 દાયકાથી રમાય છે, પારંપરિક શેરી ગરબા. ગામની જ ભજન મંડળી ઉપર ખેલૈયાઓ ગરબે ઘુમી માતાજીની આરાધના કરે છે. ગામમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબાને લઈ યુવાધને એસી ડોમ અને મોટી નવરાત્રી આયોજનો અસ્વીકાર કર્યો છે. શેરી ગરબાથી ગામની એકતા વધે છે. ખર્ચ બચે છે અને મહિલાઓની સલામતી પણ રહે છે.
પારંપરિક શેરી ગરબા
સુરત જિલ્લામાં વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ રમાઈ છે. શેરી ગરબા ઓલપાડના કુડસદ ગામે થતી પારંપરિક નવરાત્રીમાં યુવાનો તેમજ વડીલો મન મૂકી ગરબે ઘૂમી માતાજીની આરાધના કરે છે. 80 વર્ષથી પણ વધુ સમયથી રમાતી ગામડાની જૂની પરંપરા મુજબની નવરાત્રીને કુડસદ ગામના લોકોએ જીવંત રાખી છે. દરરોજ ગામના અલગ અલગ ફળિયામાં ઘર બહાર માતાજીની માટલી મૂકી ગરબા રમવામાં આવે છે. ગામની જ ભજન મંડળી ઉપર ગરબા રમી ખાલૈયાઓ નવરાત્રીની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરે છે.
આજના આધુનિક યુગમાં વર્ષો જૂની પરંપરા જાણે હવે લુપ્ત થવા લાગી છે. વર્ષો પહેલા ઘર બહાર માતાજીની માટલી મૂકી પારંપરિક રીતે નવરાત્રીની ઉજવણી કરવામાં આવતી હતી, ત્યારે આજના આધુનિક સમયમાં લોકો ક્લબ હાઉસ, ડોમ અને ગામ બહાર નવરાત્રીનું આયોજન કરી ઉજવણી કરતા થયા છે. વર્ષો જૂની આપણી વિસરાતી પરંપરા વચ્ચે સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામે હજુ પણ વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ જ માતાજીના ગરબા રમવામાં આવે છે.
કુડસદ ગામે વર્ષોથી ગામના અલગ અલગ ફળિયામાં નવરાત્રીના નવ દિવસ માતાજીના ગરબા રમવામાં આવે છે. ફળિયાના ઘરો બહાર માતાજીની માટલી મૂકી ગરબા રમવામાં આવે છે. ગામના તમામ લોકો એકત્ર થઈ નવ દિવસ નવરાત્રીના પર્વની રંગે ચંગે ઉજવણી કરે છે.
ગામના યુવાનો જાતે જ ભજન મંડળી ચલાવે છે
ગામમાં થતી નવરાત્રીમાં ગામના યુવાનો જાતે જ ભજન મંડળી ચલાવે છે. ગામના યુવાનો, વડીલો, બાળકો તમામ લોકો ગામની ભજન મંડળી ઉપર જ માતાજીના ગરબા રમે છે. ગામમાં થતી પારંપરિક નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓ મન મૂકી ગરબે ઘૂમે છે, ત્યારે આ ગામડાની જૂની પરંપરા મુજબ થતી નવરાત્રિમાં ગ્રામજનો એકતા સાથે નવ દિવસ માતાજીના પર્વની હર્ષલ્લાસથી ઉજવણી કરે છે. ગામમાં થતી પ્રાચીન નવરાત્રી લુપ્ત ન થાય તે માટે ગ્રામજનો બહાર ગરબા રમવા પણ નથી જતાં અને ગામમાં ગરબા રમી નવરાત્રીના કરવાની ઉજવણી કરે છે.
નવરાત્રીના નવ દિવસ કુદસદ ગામનો માહોલ કઈક અલગ જ હોય છે. નવરાત્રીના અલગ અલગ દિવસે ગામના ફળિયાને શણગારવામાં આવે છે. ખેલૈયાઓ માટે નાસ્તાથી લઈ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ પણ કરવામાં આવે છે. ગ્રામજનો નવરાત્રીના નવ દિવસ ભારે ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમી નવરાત્રીના પર્વની ઉજવણી કરે છે. જૂની પરંપરા મુજબ રમતા ગરબા દિવસેને દિવસે લુપ્ત થતાં જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ આધુનિક યુગમાં પણ કુડસદ ગામના લોકોએ આ વર્ષો જૂની પરંપરાને હજુ પણ જાળવી રાખી છે. આગામી સમયમાં પણ આ પરંપરાને ગ્રામજનો જીવંત રાખશે ત્યારે કુડસદ ગામના લોકોએ આપણી વર્ષો જૂની પરંપરા વિસરાઈ નહી અને તેને ફરીથી જીવંત કરવા માટે લોકોને અપીલ કરી હતી.
