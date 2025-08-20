સુરત : પીપલોદ વિસ્તારમાં આવેલી એક જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં બનેલા બનાવ બાદ મહિલાઓની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા હતા. અહીં કે. એસ. ચારકોલ નામની રેસ્ટોરન્ટના મહિલા વોશરૂમમાં વીડિયો બનાવવા માટે મૂકવામાં આવેલ મોબાઈલ ફોન ઝડપાતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. એક જાગૃત યુવતીની સતર્કતાને કારણે આ સમગ્ર કાવતરું બહાર આવ્યું હતું.
સુરતના રેસ્ટોરન્ટનો ચોંકાવનારો કિસ્સો : આ ઘટના રવિવારે બની, જ્યારે એક પરિવાર રાત્રી ભોજન માટે આ રેસ્ટોરન્ટમાં ગયો હતો. પરિવારની 25 વર્ષીય યુવતી વોશરૂમનો ઉપયોગ કરવા ગઈ, ત્યારે તેનું ધ્યાન એક્ઝોસ્ટ ફેનની જાળી પર પડ્યું. તેને ત્યાં કંઈક અસામાન્ય લાગતા શંકા ગઈ.
મહિલા વોશરૂમમાં થતું હતું રેકોર્ડિંગ : યુવતીએ જણાવ્યું કે, તે હંમેશા આવા જાહેર સ્થળોના વોશરૂમમાં તપાસ કરી લે છે. શંકા પાકી થતાં તેણે નજીકથી જોયું તો ત્યાં એક મોબાઈલ ફોન ઊંધો મૂક્યો હતો, જેનો કેમેરા સીધો કમોડ તરફ કેન્દ્રિત હતો. આ જોઈને યુવતી ચોંકી ગઈ અને તેણે તરત જ પુરાવા માટે પોતાના મોબાઈલથી આ ઘટનાનું રેકોર્ડિંગ કર્યું. બાદમાં તેણે પોતાના પરિવાર અને રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટને જાણ કરી હતી.
કોણે કર્યું આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય ? આ ઘટનાની જાણ થતાં જ રેસ્ટોરન્ટના મેનેજમેન્ટે ઉમરા પોલીસને બોલાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરતા બહાર આવ્યું કે, આ શરમજનક કૃત્ય રેસ્ટોરન્ટના જ સફાઈકર્મી સુરેન્દ્ર રાણા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. મૂળ ઝારખંડનો વતની અને ચાર સંતાનોનો પિતા સુરેન્દ્ર છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતો હતો.
આરોપી વિકૃત માનસિકતા તો જુઓ...
પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેના મોબાઈલની તપાસ કરતા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા હતા. તેના ફોનમાં વોશરૂમનો ઉપયોગ કરનાર ચારથી પાંચ મહિલાના વીડિયો મળ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેના મોબાઈલમાં પોર્ન વીડિયો પણ મળી આવ્યા છે, જે તેની વિકૃત માનસિકતા દર્શાવે છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીનો પ્લાન માત્ર મોબાઈલથી વીડિયો બનાવવાનો નહોતો. તેણે ઓનલાઈન સ્પાય કેમેરા પણ મંગાવ્યા હતા, જેથી કોઈને શંકા ન જાય.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : પોલીસે આરોપી સુરેન્દ્ર રાણાને રેસ્ટોરન્ટ પર લઈ જઈને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું છે. આ ઘટના બાદ સુરત પોલીસ કમિશ્નરે શહેરના તમામ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને જાહેર સ્થળો માટે નવી અને કડક માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવાની જાહેરાત કરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા બનાવો રોકી શકાય.
