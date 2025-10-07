કામરેજમાં દેશી તમંચા અને કારતુસ સાથે આરોપી ઝડપાયો, ગ્રામ્ય પોલીસની મોટી કાર્યવાહી
કામરેજ પોલીસે નવાગામની સીમમાંથી ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે, જેમાં બે તમંચાનો સમાવેશ થાય છે.
સુરત : થોડા દિવસોમાં જ તહેવારો શરૂ થઈ રહ્યા છે. સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર હથિયારોની પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ લાવવાના અભિયાનના ભાગરૂપે પેટ્રોલિંગ ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન કામરેજ પોલીસે એક આરોપીને દેશી હાથ બનાવટના બે તમંચા (કટ્ટા) અને કારતુસ સાથે ઝડપી પાડીને મોટી સફળતા મેળવી છે.
દેશી તમંચા સાથે ઝડપાયો આરોપી
કામરેજ પોલીસ ટીમને બાતમી મળી હતી કે, મહેશભાઈ ચીમનભાઈ પરમાર નામનો શખ્સ ભૂરા કલરની સુઝુકી એક્સેસ-125 મોપેડની ડેકીમાં દેશી તમંચો રાખીને નવાગામ ઉદ્યોગનગર બ્રિજ નીચેથી સુરત તરફ જવાનો છે.
આ બાતમીના આધારે PI એ. ડી. ચાવડાએ પોલીસ ટીમને વોચમાં રહેવા સૂચના આપી હતી. પોલીસ ટીમે નવાગામની સીમમાં કેન્ડલવુડથી ઉદ્યોગનગર તરફ આવતા સર્વિસ રોડ પર વોચ ગોઠવી, અને કામરેજના 40 વર્ષીય આરોપી મહેશભાઈ ચીમનભાઈ પરમારને પકડી પાડ્યો હતો.
કારતૂસ અને બુલેટ સહિતનો મુદ્દામાલ
પોલીસે આરોપી પાસેથી ગેરકાયદેસર હથિયારો સહિત કુલ 62,800 રૂપિયાની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. જેમાં 20,000 રૂપિયાની કિંમતના બે દેશી હાથ બનાવટના તમંચા (કટ્ટા), 2 નંગ કારતૂસ, 16 નંગ બુલેટ, સુઝુકી એક્સેસ મોપેડ તથા એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન અને રોકડ રકમનો સમાવેશ થાય છે.
આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ : પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી મહેશભાઈ પરમારે આ હથિયારો સમાજમાં ધાક જમાવવા અને અન્ય કોઈ ગુનામાં ઉપયોગ કરવાના ઈરાદે રાખ્યા હતા. આરોપી મહેશભાઈ પરમાર વિરુદ્ધ અગાઉ પણ હત્યાનો પ્રયાસ (307), હત્યા (302) અને મારામારી જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આ કેસમાં ભાવેશભાઈ જયસુખભાઈ મોરવાડીયા અને તાનસીંગ (રહે. લાહોલી ગામ, મધ્યપ્રદેશ) નામના અન્ય બે આરોપીઓને પકડવાના બાકી છે, જેની વધુ તપાસ કામરેજ પોલીસ કરી રહી છે.
