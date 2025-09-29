ETV Bharat / state

સુરતમાં ખેડૂત સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન, 35 મુખ્ય પ્રશ્નોને લઈને સરકાર સામે વ્યક્ત કર્યો આક્રોશ

સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલનમાં દક્ષિણ ગુજરાતના અંદાજે 5000 જેટલા ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા.

સુરતમાં ખેડૂત સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન
સુરતમાં ખેડૂત સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાત ખેડૂત સમાજ દ્વારા સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલનમાં દક્ષિણ ગુજરાતના અંદાજે 5000 જેટલા ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. ચાલુ વરસાદ વચ્ચે પણ ખેડૂતોએ મક્કમતા બતાવી, તેમના 35 મુખ્ય પ્રશ્નો પર સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ખેડૂતોના સૂત્રોચ્ચારથી આખો હોલ ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

ખેડૂતોનો વિરોધ

સંમેલનમાં ખેડૂતોએ તેમની મુખ્ય માંગણીઓ અને સમસ્યાઓ પર ધારદાર ચર્ચા કરી. સૌથી મહત્ત્વના મુદ્દાઓમાં ખેતરોમાંથી પસાર થતી વીજટાવર લાઇનનો વિરોધ અને થાંભલા દીઠ ₹2 કરોડનું વળતર આપવાની માંગણી હતી. ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ જયેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, કચ્છના ખાવડાથી નવસારી સુધી 14 જિલ્લાઓમાંથી પસાર થનારી 765 KVની વીજ લાઈનો સામે ખેડૂતોએ આંદોલન કરવું પડશે. આ ઉપરાંત, તેમણે ટેલિગ્રાફ એક્ટ 1885 અને ઇલેક્ટ્રિસીટી એક્ટ 2003 ને નાબૂદ કરવાની પણ માંગ કરી.

કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલન
કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલન (Etv Bharat Gujarat)

કામરેજના ગામોમાં લીગનાઇટ માઇનિંગ (ખનન) માટે GMDC દ્વારા 1600 હેક્ટર જમીન સંપાદન કરવાના પ્રયાસોનો વિરોધ કરીને ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. ભરૂચના સહકારી નેતા સંદીપ માંગરોલાએ લીગનાઇટ પ્રોજેક્ટ સામે ગ્રામસભામાં વિરોધ ઠરાવ કરવાની હાકલ કરી હતી.

સહકારી ક્ષેત્રના વહીવટ પર ગંભીર આક્ષેપો

સહકારી સંસ્થાઓના વહીવટ અંગે વક્તાઓએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. સંદીપ માંગરોલાએ આક્ષેપ કર્યો કે સરકાર સહકારી સુગર મિલોને ખાનગી કંપનીઓને સોંપી દેવા માંગે છે અને સહકારી સંસ્થાઓમાં ચૂંટણી નહિ કરાવીને મનસ્વી વહીવટ ચાલી રહ્યો છે.

ગુજરાત ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ જયેશ પટેલે તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારમાં બનાવેલું સહકાર મંત્રાલય ખેડૂતોની સહકારી સંસ્થાઓનું નિકંદન કાઢવા માટે બનાવાયું છે. અર્થશાસ્ત્રી હેમંત શાહે પણ સહકારી મંડળીઓને ખતમ કરવાનો કારસો રચવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવી ખેડૂતોને લોકશાહી અને અધિકારો માટે લડવાનું આહવાન કર્યું.

કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલન
કામરેજ તાલુકાના ગાયપગલાં ખાતે આયોજિત ખેડૂત ચેતના મહાસંમેલન (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય મહત્ત્વની માંગણીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દા

  • APMC એક્ટના સુધારા રદ કરવા.
  • કાકારાપર જમણા કાંઠા નહેરોમાં 90 દિવસ પાણી બંધ કરવાનો નિર્ણય રદ કરવો.
  • રાજ્યની ગોચર જમીન અને પડતર જમીનના ઉપયોગ માટે નીતિ સ્પષ્ટ કરવા માંગણી

દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર માટે ફેરવિચારણાની માંગ.

મહારાષ્ટ્ર-નાગપુરના 80 વર્ષીય ખેડૂત નેતા જાવલિયાજીએ ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનના યોગ્ય ભાવ ન મળતા હોવા બદલ દુર્દશા વ્યક્ત કરી હતી અને અંગ્રેજો જેવી ગુલામીની જંજીરો તોડવાની વાત કરી હતી. હેમંત શાહે વિદેશી કંપનીઓના આધીપત્ય અને વિદેશી કપાસ પરની આયાત ડ્યૂટી રદ કરવાના સરકારના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવી, આ આંદોલનને આઝાદી માટેનું આંદોલન બનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો.

મુખ્ય પ્રશ્નોને લઈને સરકાર સામે વ્યક્ત કર્યો આક્રોશ
મુખ્ય પ્રશ્નોને લઈને સરકાર સામે વ્યક્ત કર્યો આક્રોશ (Etv Bharat Gujarat)

પૂર્વ હોદ્દેદારોનું સન્માન અને નેતાઓની ઉપસ્થિતિ

કાર્યક્રમ દરમિયાન ખેડૂત સમાજની સેવા કરનાર પૂર્વ હોદ્દેદારો અને સ્વર્ગસ્થ હોદ્દેદારોના પરિવારજનોનું સ્મૃતિભેટ આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં સુરત જિલ્લા સહકારી નેતા દર્શન નાયક, દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ રમેશ પટેલ, સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ પરિમલ પટેલ સહિતના અનેક આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સમગ્ર સંમેલનમાં ખેડૂતોનું મંચ રાજકીય નહીં પણ ફક્ત ખેડૂતોના હિત પ્રથમ છે, તેવો સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS CONFERENCE IN KAMREJFARMERS CONFERENCE IN SURATKHEDUT CHETNA MAHA SAMMELANGUJARAT FARMERS PROTESTFARMERS CONFERENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.