સુરત: દેશભરમાં ગણેશ ઉત્સવનો માહોલ જામ્યો છે. ત્યારે સુરત શહેરના મહિધરપુરા વિસ્તારમાં બિરાજમાન ‘સુરતના રાજા’ ગણેશજી ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. આ ગણેશજીને ‘ગુજરાતના સૌથી ધનિક ગણેશજી’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની પાછળનું કારણ છે તેમનો ભવ્ય શણગાર. આ વર્ષે પણ ગણેશજી 25 કિલોથી વધુ સોના-ચાંદીના આભૂષણો અને હીરા જડિત શણગાર સાથે પધાર્યા છે.
ભવ્યતા અને શ્રદ્ધાનો સમન્વય
દાળિયા શેરીના આ ગણેશજી છેલ્લા 52 વર્ષથી અહીં બિરાજમાન છે. પંડાલ પાસે ભક્તો દ્વારા દાનમાં અપાયેલા 25 કિલોથી વધુ સોના અને ચાંદીના ઘરેણાં છે, જે આખા વર્ષ દરમિયાન તિજોરીમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. આ ઘરેણાં માત્ર ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન જ બાપ્પાને પહેરાવવામાં આવે છે. આ વર્ષે તેમના કલેક્શનમાં 6 ફૂટ લાંબો, 1 કિલો સોના અને ચાંદીનો હાર પણ ઉમેરાયો છે. આ ઉપરાંત, એક લાખ અમેરિકન ડાયમંડ જડેલી ચાંદીની પાંદડા આકારની મૂર્તિ અને 7 કિલો ચાંદીના મૂષકરાજ પણ ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે.
કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
આટલી કિંમતી પ્રતિમા અને ઘરેણાંની સુરક્ષા માટે કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. પંડાલ અને આસપાસના વિસ્તારમાં 50થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, અને 300થી વધુ સ્વયંસેવકો 24 કલાક ખડેપગે સેવા આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, પોલીસની બે ગાડીઓ પણ સતત તહેનાત રહે છે.
આયોજક હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું કે, આ ગણેશજી પર માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોના ભક્તોને પણ અતૂટ શ્રદ્ધા છે. દર વર્ષે અહીં લગભગ 5 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ દર્શને આવે છે, અને આ વર્ષે 6 લાખથી વધુ લોકોની અપેક્ષા છે. આ ગણેશજીનો ભવ્ય શણગાર અને અદ્ભુત પ્રતિમા સુરતના ગણેશ ઉત્સવની શાન વધારે છે અને ભક્તોમાં ઉત્સાહનો સંચાર કરે છે.
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ: લાઈવ દર્શન
ભક્તોને વધુ સુવિધા મળી રહે તે માટે એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન પણ બનાવવામાં આવી છે, જેના દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓ ઘરે બેઠા ગણેશજીનાં લાઈવ દર્શન કરી શકે છે.
