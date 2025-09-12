સુરતમાં સ્કૂલવાન નીચે આવી ગયેલી 3 વર્ષની બાળકીનો આબાદ બચાવ, CCTV ફૂટેજ થયા વાયરલ
જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી સુમન વંદન P-2 સોસાયટીમાં સોમવારે એક ચમત્કારિક ઘટના બની હતી.
Published : September 12, 2025 at 6:26 PM IST
સુરત : જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી સુમન વંદન P-2 સોસાયટીમાં સોમવારે એક ચમત્કારિક ઘટના બની હતી. જ્યાં એક 3 વર્ષની બાળકી પરથી સ્કૂલવાનનાં બંને પૈડાં ફરી વળ્યાં હોવા છતાં તેનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના ત્યાં લગાવેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. જેના ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
સ્કૂલવાન નીચે આવી ગઈ ત્રણ વર્ષની બાળકી
ઘટના 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ બની હતી. જ્યારે એક સ્કૂલવાન બાળકોને લેવા માટે સોસાયટીમાં આવી હતી. વીડિયો ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે, કે એક મહિલા પોતાના બાળકને વાનમાં બેસાડી રહી છે, તે જ સમયે એક ત્રણ વર્ષની બાળકી અચાનક ચાલતાં-ચાલતાં વાનની આગળ આવીને ઊભી રહી જાય છે. કમનસીબે, વાનચાલકનું ધ્યાન બાળકી પર ન પડતાં તેણે વાન આગળ વધારી હતી. આગળ વધેલી વાનના બંને પૈડાં બાળકી પરથી ફરી વળ્યાં હતાં.
આ દૃશ્ય જોઈને ત્યાં હાજર સૌ કોઈના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતા, પરંતુ કુદરતનો કરિશ્મા કહો કે ચમત્કાર, વાનનાં પૈડાં પસાર થઈ ગયા બાદ પણ બાળકી તરત જ ઊભી થઈ ગઈ હતી. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બીજી સ્કૂલવાનના ડ્રાઈવર અને અન્ય લોકો તરત જ બાળકી પાસે દોડી ગયા અને તેને વાન નીચેથી બહાર કાઢી હતી.
બાળકીને સામાન્ય ઈજાઓ
બાળકીને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ છે, પરંતુ કોઈ ગંભીર ઈજા થઈ નથી. આ ઘટના બાદ બાળકીના માતા-પિતા પણ ત્યાં દોડી આવ્યા હતા. આ ઘટનાએ સૌને ચોંકાવી દીધા છે, અને તેને એક ચમત્કાર તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટના માતા-પિતા માટે એક મોટો બોધપાઠ છે કે, નાના બાળકોની સુરક્ષા પ્રત્યે હંમેશા સતર્ક રહેવું જોઈએ. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ તેણે સૌને સાવચેત રહેવાનો સંદેશ આપ્યો છે. આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ વાયરલ થતાં લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
