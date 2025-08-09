સુરત: રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર ભાઈ-બહેનના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક છે, પરંતુ આ તહેવાર માત્ર માનવીય સંબંધો પૂરતો સીમિત નથી. ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના આ પર્વ પર ભક્તો દ્વારા પોતાના આરાધ્ય દેવને પણ રાખડી બાંધવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ જગન્નાથ મંદિરમાં રક્ષાબંધનના દિવસે એક અનેરી પરંપરા જોવા મળે છે. મંદિરમાં ભગવાન જગન્નાથજી, બલરામજીને રાખડી બાંધવામાં આવે છે.
આ સાથે મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજને પણ બહેનો રાખડી બાંધીને તેમના આશીર્વાદ મેળવે છે. આ દ્રશ્ય ભક્ત અને ભગવાન તેમજ ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેના પવિત્ર સંબંધને ઉજાગર કરે છે, જે શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું પ્રતિક છે.
ભગવાન જગન્નાથજીને રાખડી બાંધી:
રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તો દર્શન કરી શકે માટે હિંડોળા દર્શન રાખવામાં આવ્યા છે. ભગવાન જગન્નાથ, બલરામજી અને સુભદ્રાજીને શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. જે બહેનોને પોતાના ભાઈ નથી હોતા તેઓ ભગવાન જગન્નાથજીને રાખડી બાંધે છે. મંદિરમાં આરતી કરીને ભગવાન જગન્નાથજી અને બલરામજીને રાખડી બાંધવામાં આવે છે. મંદિરમાં સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ લાગી રહી છે.
સાથે જ, આ દિવસે મંદિરના મહંત શ્રી દિલીપદાસજી મહારાજને પણ બહેનો દ્વારા રાખડી બાંધવામાં આવે છે. તેઓ આ મંદિરના મુખિયા અને ગુરુ હોવાથી, બહેનો તેમને પણ ભાઈ અને ગુરુના રૂપમાં આદર આપીને રાખડી બાંધે છે. દિલીપદાસજી મહારાજ પણ બહેનોને આશીર્વાદ આપે છે અને તેમના સુખી જીવન માટે પ્રાર્થના કરે છે. આ એક એવી પરંપરા છે જે ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેના સંબંધને પણ ભાઈ-બહેનના પ્રેમ જેવો પવિત્ર બનાવે છે.
રક્ષાબંધનનો તહેવાર જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તિ અને સ્નેહના બેવડા પ્રવાહ સાથે ઉજવાય છે. અહીં ભક્તો ભગવાનને રાખડી બાંધીને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે અને સાથે જ મહંત શ્રી દિલીપદાસજીને રાખડી બાંધીને ગુરુ પ્રત્યેનો આદર અને સ્નેહ પ્રગટ કરે છે. આ પરંપરા સાબિત કરે છે કે ભક્તિના બંધનો અને પ્રેમનો દોરો ગમે તેટલો પાતળો કેમ ન હોય, તે હંમેશા મજબૂત અને અતૂટ રહે છે.
આ પણ વાંચો: