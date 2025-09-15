ETV Bharat / state

સુરતની ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર પર હુમલો, દર્દીના સંબંધીએ 12 લાફા માર્યાની ઘટના CCTVમાં કેદ

આ ઘટના બાદ ડોક્ટરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

KSB ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
KSB ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી કેએસબી ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. એક દર્દીના સંબંધીએ બાળકને અન્ય હોસ્પિટલમાં રિફર કરવાનું કહેતાં ડોક્ટરને એક પછી એક 12 લાફા માર્યા અને ગાળાગાળી કરી. સમગ્ર ઘટના હોસ્પિટલના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. આ ઘટના બાદ ડોક્ટરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.

શું હતી ઘટના?

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એક યુવાન તેના ગંભીર હાલતમાં રહેલા બાળકને લઈને હોસ્પિટલમાં આવ્યો હતો. ડોક્ટરે બાળકની તપાસ કરી અને પરિવારને જણાવ્યું કે બાળકની સ્થિતિ ગંભીર છે, અને તેને દાખલ કરવું પડશે. જોકે, હોસ્પિટલમાં ICUની સુવિધા ન હોવાથી બાળકને ICUની સુવિધા ધરાવતી બીજી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવાનું કહ્યું.

CCTVમાં ઘટના કેદ (Etv Bharat Gujarat)

નશામાં ધૂત વ્યક્તિ હિંસક બન્યો

હોસ્પિટલના પ્રશાસન મુજબ, બાળક સાથે આવેલા ચાર પુખ્ત લોકોમાંથી એક વ્યક્તિ નશામાં ધૂત હતો. શરૂઆતમાં પરિવારે ડોક્ટરની વાત માની લીધી, પરંતુ થોડીવાર પછી નશામાં ધૂત વ્યક્તિ અચાનક હિંસક બની ગયો અને સીધો ડોક્ટરની ચેમ્બરમાં ઘૂસી ગયો.

KSB ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર પર હુમલો (Etv Bharat Gujarat)

ડોક્ટરને નિર્દયતાપૂર્વક 12 લાફા માર્યા

ડોક્ટર કંઈ સમજે તે પહેલાં જ યુવકે ગાળાગાળી કરી અને હુમલો કર્યો. ડોક્ટરે પૂછ્યું કે તે આમ કેમ કરી રહ્યો છે, તો તે વ્યક્તિ વધુ ગુસ્સે થઈ ગયો અને બાળકને દાખલ કરવાની ના પાડવા બદલ એક પછી એક 12 લાફા માર્યા. આ દરમિયાન, હોસ્પિટલના અન્ય સ્ટાફ ત્યાં પહોંચી ગયા અને ડોક્ટરને બચાવ્યા. હુમલાખોરે સ્ટાફ સાથે પણ ગાળાગાળી કરી. આ સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ.

KSB ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ
KSB ઓલિમ્પિયા ડ્રીમ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ફરિયાદ નોંધી, કડક કાર્યવાહીની માંગ

આ ઘટના બાદ ડોક્ટરે તરત જ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી. પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ડોક્ટરો અને અન્ય આરોગ્યકર્મીઓ પર વધતા હુમલાઓ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. ડોક્ટરો પર હુમલો એક ગંભીર ગુનો છે અને આ મામલે કડક કાર્યવાહીની માગણી કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો :

  1. વિચિત્ર કિસ્સો! દુકાનદારને બચકું ભર્યા બાદ કૂતરાનું મોત, જોનારા પણ ચોંકી ઉઠ્યા
  2. મહેસાણામાં આઘાતજનક ઘટના વૃદ્ધા પર દુષ્કર્મનો પ્રયાસ, થયું મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

KSB OLYMPIA DREAM CHILDREN HOSPITALSURAT HOSPITALDOCTOR ATTACKEDSURAT POLICEKSB OLYMPIA DREAM CHILDREN HOSPITAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.