સુરતમાં હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાની કાર પર હુમલો, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
Published : September 22, 2025 at 4:37 PM IST
સુરત : હિન્દુવાદી નેતા તરીકેની ઓળખ ધરાવતા ઉપદેશ રાણાની કાર પર સુરતમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા તોડફોડ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ઉપદેશ રાણા પોતે હૈદરાબાદમાં હતા. ગાડીના કાચ તોડી નાખવામાં આવ્યા છે, અને અંદરથી પથ્થરો પણ મળી આવ્યા છે. આ મામલે ગોડાદરા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ ઘટના અંગે ઉપદેશ રાણાએ જણાવ્યું કે, તેઓ હૈદરાબાદ છે. તેમણે પોતાની કાર રિપેરિંગ માટે સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા ગેરેજ માલિક ખેતપાલ રાજપુરોહિતને આપી હતી. ખેતપાલ રાજપુરોહિતે જ ગાડીમાં થયેલી તોડફોડ અંગે તેમને જાણ કરી હતી.
ગેરેજમાં રિપેરિંગ દરમિયાન બની ઘટના
ગેરેજ માલિક ખેતપાલ રાજપુરોહિતે પોલીસને આપેલી ફરિયાદ મુજબ, 21 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે 8:30 થી 9:20 વાગ્યાની વચ્ચે આ ઘટના બની હતી. જ્યારે તેઓ રાત્રે ગાડીઓને ગેરેજમાં મૂકી રહ્યા હતા, ત્યારે ઉપદેશ રાણાની સફેદ ટાટા હેરિયર કારનો પાછળનો કાચ તૂટેલો જોવા મળ્યો હતો. તેમણે તાત્કાલિક ઉપદેશ રાણાને ફોન કરીને જાણ કરી અને વીડિયો પણ મોકલ્યો હતો.
આ ઘટના બાદ ઉપદેશ રાણાએ પોલીસ કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ ઉપદેશ રાણાને ISIS સહિતના સંગઠનો તરફથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી ચૂકી છે.
પોલીસ તપાસનો ધમધમાટ
ગોડાદરા પોલીસે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસી રહી છે, અને આ કૃત્ય પાછળનો હેતુ શું છે, તે શોધવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. હાલ તો આ ઘટના પાછળનું કારણ સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ પોલીસ ઝડપથી આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
