સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ, 13 વિદેશી મહિલાઓની અટકાયત

પોલીસે દરોડા દરમિયાન 9 પુરુષો સહિત કુલ 22 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આ રેડમાં કુલ 13 વિદેશી મહિલાઓની અટકાયત

સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ
સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 6:20 PM IST

સુરત : જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી એક પ્રતિષ્ઠિત હોટેલ, પાર્ક પેવેલિયનમાં ચાલતા હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડીને કુલ 22 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં 13 વિદેશી મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

બાતમીના આધારે દરોડા, દરવાજો તોડીને પ્રવેશ

પોલીસને જહાંગીરાબાદ કેનાલ રોડ પર આવેલા વાસુ પૂજ્ય ઈન્ફ્રા બિલ્ડિંગના ચોથા માળે આવેલી પાર્ક પેવેલિયન હોટેલમાં ગેરકાયદેસર દેહવ્યાપાર ચાલતો હોવાની બાતમી મળી હતી. દરોડા માટે પહોંચેલી પોલીસ ટીમે જ્યારે હોટેલના ચોથા માળે પહોંચી ત્યારે લાકડાનો દરવાજો બંધ હતો. અંદરથી કોઈ જવાબ ન મળતા પોલીસે તાત્કાલિક દરવાજાનો લોક તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો.

સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ

મેનેજરે ગુનો કબૂલ્યો, મુખ્ય સંચાલક વોન્ટેડ

પોલીસે અંદર પ્રવેશતા જ હોલમાંથી મેનેજર રૂપેશ ઉર્ફે મેક્સી રમેશ મિશ્રા સહિત અન્ય કર્મચારીઓ મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં મેનેજર રૂપેશે ગ્રાહકો પાસેથી પૈસા લઈને યુવતીઓને શરીર સુખ માણવા મોકલતો હોવાનું કબૂલ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું કે, આ રેકેટનો મુખ્ય સંચાલક વિજય મોહન કસ્તુરે છે. જે હોટલના ખર્ચા અને કર્મચારીઓના પગારનું સંચાલન કરે છે. આ રેકેટ વોટ્સએપના માધ્યમથી ચાલતું હતું, અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે યોગેશ દિલીપભાઈ તાલેકરના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ થતો હતો. આ ઉપરાંત, અશોકમામા નામનો ડ્રાઈવર મહિલાઓને લાવવા-લઈ જવાનું કામ કરતો હતો.

ગ્રાહકો પાસેથી ઊંચી કિંમત, મહિલાઓને ઓછું વળતર

પોલીસની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું કે ગ્રાહકો પાસેથી એકવાર શરીર સુખ માણવા માટે રૂ.3500 થી રૂ.5000 વસૂલવામાં આવતા હતા. જેમાંથી રૂ.1500 વિદેશી મહિલાઓને ચૂકવવામાં આવતા, જ્યારે બાકીની રકમ કમિશન તરીકે વિજય કસ્તુરે રાખતો હતો.

સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ
સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ

કુલ 22ની ધરપકડ, કાયદેસરની કાર્યવાહી

પોલીસે દરોડા દરમિયાન 9 પુરુષો સહિત કુલ 22 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આ રેડમાં કુલ 13 વિદેશી મહિલાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી મોટાભાગની થાઈલેન્ડની હોવાનું મનાય છે. પોલીસે આ મામલે ઈમોરલ ટ્રાફિક પ્રિવેન્શન એક્ટ 1956 હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ મામલે મુખ્ય આરોપીઓ વિજય કસ્તુરે, યોગેશ તાલેકર અને અશોકમામાની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

