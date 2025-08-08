Essay Contest 2025

સુરતમાં ગર્ભ પરીક્ષણ પેટે 15 હજારની વસૂલાત, 2 ડોકટર સહિત વચેટિયાઓ સામે પણ કાર્યવાહી - SURAT NEWS

અમરોલીની શિવમ હોસ્પિટલના ડો. હિતેશ જોષીને ત્યાં પણ આરોગ્ય વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા.

સુરતમાં ગર્ભ પરીક્ષણ પેટે 15 હજારની વસૂલાત
સુરતમાં ગર્ભ પરીક્ષણ પેટે 15 હજારની વસૂલાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 6:14 PM IST

સુરત : લિંબાયતમાં ઓમ સાંઈ ક્લિનિકના ડોક્ટર ગેરકાયદેસર ગર્ભ પરીક્ષણ કરતા હોવાની ફરિયાદ જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય વિભાગને મળી હતી. આ પ્રકરણ લિંબાયત અને અમરોલીની શિવમ હોસ્પિટલના ડોક્ટર સુધી પહોંચ્યું છે. અમરોલી પોલીસે 2 ડોક્ટર અને 1 વચેટિયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે.

ઓમ સાંઈ કિલનિક : અમરોલી પોલીસને સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત વિગત મુજબ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગને ડિસેમ્બર 2024માં બાતમી મળી હતી કે, લિંબાયતની ઓમસાંઈ કિલનિકના ડો. વિજય ઝડફિયા સોનોગ્રાફીથી ગર્ભી જાતિ પરિક્ષણ કરે છે. પરીક્ષણમાં બાળકીનું ગર્ભ હોય તો ડો. વિજય ઝડફિયા અન્ય હોસ્પિટલમાં મોકલાવીને ભ્રુણહત્યા કરાવતા હતા. ગર્ભ પરીક્ષણ પેટે રૂ. 10થી 15હજાર સુધીનો ચાર્જ લેવાતો હતો.

રોજના 3 થી 4 પરીક્ષણ થતાં હોવાનો ખુલાસો પણ તપાસમાં થયો હતો. ડો. વિજય સાથે આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં મુકેશ બડગુજર સહિત 4 એજન્ટો જોડાયા હતા. મુકેશ તેની રિક્ષામાં મહિલાને ગર્ભપરીક્ષણ અર્થે લઇ જતો હતો. ડો. વિજય ઝડફિયા અને તેના એજન્ટો PC એન્ડ PNDT એક્ટ 1994 અને નિયમ 1996નો ભંગ કરીને આ રેકેટ છેલ્લા 8 વર્ષથી ચલાવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત શહેર સુધી નેટવર્ક ફેલાયેલું હોવાનું પણ તપાસમાં ખુલ્યું હતું.

સુરતમાં ગર્ભ પરીક્ષણ પેટે 15 હજારની વસૂલાત (Etv Bharat Gujarat)

આરોગ્ય અધિકારીએ તપાસ શરૂ કરી : જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ સમક્ષ મળેલી આ ફરિયાદ બાદ મુખ્ય આરોગ્ય અધિકારીએ તપાસ શરૂ કરતા 6 માસ સુધી લિંબાયતના મહાપ્રભુનગરમાં ઓમ સાંઈ ક્લિનિક અન્ડ નર્સિંગ હોમની વોચ ગોઠવી હતી. બાતમી મુજબના સંયોગો સામે આવ્યા બાદ ડો. વિજય ઝડફિયાના ક્લિનિકમાં 1 ઓગસ્ટે છાપો માર્યો હતો.

પૂછપરછમાં તેણે કબૂલ્યું હતું કે, એ જાતે ગર્ભ પરીક્ષણ કરતો નથી, પરંતુ મુકેશની રિક્ષામાં મહિલાને અમરોલીની શિવમ હોસ્પિટલ ICU શિવમ સાર્વજનિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રઘુવીર સોસાયટી, કોસાડ રોડ અમરોલી ખાતે ડો. હિતેશ જોષીને ત્યાં ગર્ભ પરીક્ષણ અર્થે લઈ જવાતી હતી. પરીક્ષણદીઠ ડ્રાઈવરને કમિશન ડો. હિતેશ જોષી આપતા હતા.

આરોગ્ય વિભાગે દરોડા પાડ્યા : અમરોલીની શિવમ હોસ્પિટલના ડો. હિતેશ જોષીને ત્યાં પણ આરોગ્ય વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા. ડો. જોશીને ત્યાં 2 વર્ષના સગર્ભા મહિલાની સોનોગ્રાફી કરેલું ફોર્મનું રજિસ્ટર કે અન્ય કોઈપણ રેકોર્ડ મળી આવ્યો ન હતો. જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રએ સોનાગ્રાફી મશીન, મોબાઈલ ફોન, પેનડ્રાઈવ, સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર સહિતની વસ્તુઓ કબજે કરી હતી. આરોગ્ય અધિકારી ડો. અનિલ પટેલે અમરોલી પોલીસ મથકમાં ગેરકાયદે ગર્ભ પરીક્ષણ કરતાં ડો. હિતેશ સી. જોષી. અમરોલી, ડો. વિજય ઝડફિયા લિંબાયત અને મુકેશ બડગુજર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અમરોલી પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

હોમિયોપેથીની ડિગ્રી ધરાવતાં ડોક્ટરોએ લૂંટ મચાવી : ગેરકાયદેસર ગર્ભ પરીક્ષણ કરનાર અમરોલીની શિવમ હોસ્પિટલના ડો. હિતેશ જોષી અને લિંબાયતની ઓમ સાંઇ ક્લિનિકના ડો. વિજય ઝડફિયાની સંડોવણી બહાર આવી છે. આ બંને ડોક્ટર હોમિયોપેથિક ડોક્ટરની ડિગ્રી ધરાવે છે. મહિલાઓના ગર્ભનું પરીક્ષણ કરવાની લાયકાત પણ ધરાવતા નથી. આમ, બંને ડોક્ટર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરીને કાળી કમાણી કરી રહ્યા છે.

ફોનમાં પરીક્ષણ કર્યું હોવાના પુરાવા મળ્યા : સુરત જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી એ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર ગર્ભ પરીક્ષણ કરતાં પકડાયેલા લિંબાયતના ડો. વિજય ઝડફિયાની જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય વિભાગની ટીમ અને પોલીસે તેના મોબાઇલ ફોન કબજે લીધો હતો. જેમાં 18 સગર્ભા મહિલાઓને છોકરી કે છોકરા હોવા અંગેનું પરીક્ષણ કર્યું હોવાના પુરાવા મળી આવ્યા હતા.

