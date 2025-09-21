સુરતના ઈચ્છાપોરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, ડમ્પરની ટક્કરે 70 વર્ષીય વૃદ્ધાનું કરુણ મોત
કવાસ પાટિયા પાસે પહોંચતા જ એક ડમ્પરના ચાલકે તેમને જોરદાર ટક્કર મારી અને ડમ્પરનું ટાયર તેમના માથા પરથી ફરી વળ્યું.
Published : September 21, 2025 at 8:19 PM IST
સુરત : ઈચ્છાપોર વિસ્તારમાં કવાસ પાટિયા પાસે એક ભયંકર માર્ગ અકસ્માતમાં 70 વર્ષીય વૃદ્ધાનું કરુણ મોત થયું છે. ફ્રૂટની લારી લઈને ઘરે જઈ રહેલા જશુબેન દલસુખભાઈ પટેલને એક બેફામ ડમ્પર ચાલકે ટક્કર મારી હતી. જેના પરિણામે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક જશુબેન પટેલ ફ્રૂટ વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. તેઓ કૃભકો ટાઉનશીપથી પોતાના ઘર, કવાસ ગામના મંદિર ફળિયા, પરત ફરી રહ્યા હતા. આ સમયે, કવાસ પાટિયા પાસે પહોંચતા જ એક ડમ્પરના ચાલકે તેમને જોરદાર ટક્કર મારી અને ડમ્પરનું ટાયર તેમના માથા પરથી ફરી વળ્યું. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં વૃદ્ધાનું માથું છુંદાઈ ગયું અને તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.
અકસ્માત સર્જીને ડમ્પરનો ડ્રાઈવર વાહન સ્થળ પર જ છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના આસપાસના સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા, અને ઈચ્છાપોર પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મૃતદેહનો કબજો લીધો છે. ફરાર ડમ્પર ચાલકને પકડવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ કરુણ ઘટનાથી સમગ્ર ગામ અને પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. મૃતક જશુબેનને બે પુત્ર અને બે પુત્રી છે. પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા હજીરા રોડ પર બેફામ રીતે ડમ્પર ચલાવતા ડ્રાઈવરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા બનાવો ન બને.
