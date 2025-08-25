ETV Bharat / state

સુરતમાં પત્નીનું લફરું હોવાની શંકાએ ખેલાયો ખૂની ખેલ, પતિએ ભૂલથી યુવકના બદલે તેના ભાઈને પતાવી દીધો - SURAT MURDER CASE

આડા સંબંધના વહેમમાં વિફરેલા પતિએ જેને મારવા આવ્યો હતો, તેની જગ્યાએ ભૂલથી તેના જ ભાઈની હત્યા કરી નાખી.

સુરતમાં હત્યાનો બનાવ
સુરતમાં હત્યાનો બનાવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 10:06 PM IST

1 Min Read

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયા ગામે એક વિચિત્ર અને ચોંકાવનારી હત્યાની ઘટના બની છે. આડા સંબંધના વહેમમાં વિફરેલા પતિએ જેને મારવા આવ્યો હતો, તેની જગ્યાએ ભૂલથી તેના જ ભાઈની હત્યા કરી નાખી.

પત્નીનું લફરું હોવાની શંકામાં ખેલાયો ખૂની ખેલ
ઘટનાની વિગત મુજબ, પલસાણાના તાતીથૈયા ગામે ગોકુલધામ સોસાયટીમાં રહેતા નંદકિશોર યાદવ સાથે લિંબાયતમાં રહેતા શરદ દગડું ધનગરને તેની પત્ની સાથે આડા સંબંધ હોવાનો વહેમ હતો. નંદકિશોર અને શરદની પત્ની ફોન પર વાતચીત કરતા હોવાથી શરદનો વહેમ વધુ મજબૂત બન્યો હતો. 23મી ઓગસ્ટે આ જ કારણોસર શરદે તેની પત્ની સાથે ઝઘડો કર્યો, જેના કારણે તેની પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી હતી.

સુરતમાં હત્યાનો બનાવ (ETV Bharat Gujarat)

પતિએ ગુસ્સામાં યુવકનું ગળું કાપી નાખ્યું
આ બનાવથી ગુસ્સામાં આવેલો શરદ વહેલી સવારે તાતીથૈયા ગામે પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ તેને નંદકિશોરનું ઘર ખબર નહોતી. તે આસપાસ આંટાફેરા મારી રહ્યો હતો, ત્યારે નંદકિશોરની બહેન દુકાનેથી દૂધ લઈને ઘરે જઈ રહી હતી. શરદ તેની પાછળ પાછળ નંદકિશોરના ઘરે પહોંચી ગયો. ઘરમાં પ્રવેશતા જ તેણે પલંગ પર સૂતેલા એક વ્યક્તિને જોયો. અંધારામાં અને ગુસ્સામાં તેણે ભૂલથી નંદકિશોરના ભાઈ યાદવ બોરીકરને નંદકિશોર સમજી લીધો અને તેના પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી દીધો. હુમલામાં યાદવનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું.

સુરતમાં હત્યાનો બનાવ
સુરતમાં હત્યાનો બનાવ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ શરદ દગડું ધનગર ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પરંતુ, પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ બનાવથી તાતીથૈયા ગામમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ છે અને પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના
  2. રીબડા પેટ્રોલ પંપ ફાયરિંગ કેસ: વધુ એકની ધરપકડ, હાર્દિકસિંહ જાડેજા સહિત સાત આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં

સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયા ગામે એક વિચિત્ર અને ચોંકાવનારી હત્યાની ઘટના બની છે. આડા સંબંધના વહેમમાં વિફરેલા પતિએ જેને મારવા આવ્યો હતો, તેની જગ્યાએ ભૂલથી તેના જ ભાઈની હત્યા કરી નાખી.

પત્નીનું લફરું હોવાની શંકામાં ખેલાયો ખૂની ખેલ
ઘટનાની વિગત મુજબ, પલસાણાના તાતીથૈયા ગામે ગોકુલધામ સોસાયટીમાં રહેતા નંદકિશોર યાદવ સાથે લિંબાયતમાં રહેતા શરદ દગડું ધનગરને તેની પત્ની સાથે આડા સંબંધ હોવાનો વહેમ હતો. નંદકિશોર અને શરદની પત્ની ફોન પર વાતચીત કરતા હોવાથી શરદનો વહેમ વધુ મજબૂત બન્યો હતો. 23મી ઓગસ્ટે આ જ કારણોસર શરદે તેની પત્ની સાથે ઝઘડો કર્યો, જેના કારણે તેની પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી હતી.

સુરતમાં હત્યાનો બનાવ (ETV Bharat Gujarat)

પતિએ ગુસ્સામાં યુવકનું ગળું કાપી નાખ્યું
આ બનાવથી ગુસ્સામાં આવેલો શરદ વહેલી સવારે તાતીથૈયા ગામે પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ તેને નંદકિશોરનું ઘર ખબર નહોતી. તે આસપાસ આંટાફેરા મારી રહ્યો હતો, ત્યારે નંદકિશોરની બહેન દુકાનેથી દૂધ લઈને ઘરે જઈ રહી હતી. શરદ તેની પાછળ પાછળ નંદકિશોરના ઘરે પહોંચી ગયો. ઘરમાં પ્રવેશતા જ તેણે પલંગ પર સૂતેલા એક વ્યક્તિને જોયો. અંધારામાં અને ગુસ્સામાં તેણે ભૂલથી નંદકિશોરના ભાઈ યાદવ બોરીકરને નંદકિશોર સમજી લીધો અને તેના પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી દીધો. હુમલામાં યાદવનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું.

સુરતમાં હત્યાનો બનાવ
સુરતમાં હત્યાનો બનાવ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના બાદ શરદ દગડું ધનગર ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પરંતુ, પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ બનાવથી તાતીથૈયા ગામમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ છે અને પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથમાં હાઈ વેવ એલર્ટ: માછીમારો અને નાગરિકોને દરિયા કિનારે ન જવાની વહીવટી તંત્રની સૂચના
  2. રીબડા પેટ્રોલ પંપ ફાયરિંગ કેસ: વધુ એકની ધરપકડ, હાર્દિકસિંહ જાડેજા સહિત સાત આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND AND WIFESURAT MURDER CASESURAT CRIME NEWSSURAT NEWSSURAT MURDER CASE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.