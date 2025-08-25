સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના તાતીથૈયા ગામે એક વિચિત્ર અને ચોંકાવનારી હત્યાની ઘટના બની છે. આડા સંબંધના વહેમમાં વિફરેલા પતિએ જેને મારવા આવ્યો હતો, તેની જગ્યાએ ભૂલથી તેના જ ભાઈની હત્યા કરી નાખી.
પત્નીનું લફરું હોવાની શંકામાં ખેલાયો ખૂની ખેલ
ઘટનાની વિગત મુજબ, પલસાણાના તાતીથૈયા ગામે ગોકુલધામ સોસાયટીમાં રહેતા નંદકિશોર યાદવ સાથે લિંબાયતમાં રહેતા શરદ દગડું ધનગરને તેની પત્ની સાથે આડા સંબંધ હોવાનો વહેમ હતો. નંદકિશોર અને શરદની પત્ની ફોન પર વાતચીત કરતા હોવાથી શરદનો વહેમ વધુ મજબૂત બન્યો હતો. 23મી ઓગસ્ટે આ જ કારણોસર શરદે તેની પત્ની સાથે ઝઘડો કર્યો, જેના કારણે તેની પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી હતી.
પતિએ ગુસ્સામાં યુવકનું ગળું કાપી નાખ્યું
આ બનાવથી ગુસ્સામાં આવેલો શરદ વહેલી સવારે તાતીથૈયા ગામે પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ તેને નંદકિશોરનું ઘર ખબર નહોતી. તે આસપાસ આંટાફેરા મારી રહ્યો હતો, ત્યારે નંદકિશોરની બહેન દુકાનેથી દૂધ લઈને ઘરે જઈ રહી હતી. શરદ તેની પાછળ પાછળ નંદકિશોરના ઘરે પહોંચી ગયો. ઘરમાં પ્રવેશતા જ તેણે પલંગ પર સૂતેલા એક વ્યક્તિને જોયો. અંધારામાં અને ગુસ્સામાં તેણે ભૂલથી નંદકિશોરના ભાઈ યાદવ બોરીકરને નંદકિશોર સમજી લીધો અને તેના પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી દીધો. હુમલામાં યાદવનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું.
આ ઘટના બાદ શરદ દગડું ધનગર ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પરંતુ, પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આ બનાવથી તાતીથૈયા ગામમાં ભારે સનસનાટી મચી ગઈ છે અને પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
