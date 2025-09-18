ETV Bharat / state

સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી

કામરેજના શેખપુર ખાતે આવેલી હરિદર્શન સોસાયટીમાં રહેતી વિલાસબેન કરણભાઈ દરજીએ પોતાના પતિના હેરાનગતિ અંગે ઓલપાડ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી હતી.

સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: કામરેજના શેખપુર ખાતે આવેલી હરિદર્શન સોસાયટીમાં રહેતી વિલાસબેન કરણભાઈ દરજીએ પોતાના પતિના હેરાનગતિ અંગે ઓલપાડ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી હતી. આ ફરિયાદના આધારે જનરક્ષક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ ઉલટું પતિ-પત્નીએ જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં બે પોલીસકર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને પોલીસની ગાડીના કાચ તૂટી ગયા હતા.

વિલાસબેનના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના પતિ કરણભાઈ કોઈ કામ-ધંધો કરતા ન હતા અને તેમની કમાણીનો ઉપયોગ કરી લેતા હતા. આ અંગે ફરિયાદ કરવા માટે વિલાસબેને ઓલપાડ પોલીસ મથકે સંપર્ક કર્યો હતો. જનરક્ષક ટીમના ઇન્ચાર્જ લોકરક્ષક પ્રતીક ચૌધરી સહિતની ટીમ શેખપુર ખાતે પહોંચી હતી. વિલાસબેને પોલીસને જાણ કરી હતી કે તેઓ પોતાના બાળકો સાથે ઘરની બહાર રોડ પર આવશે.

સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી જનરક્ષક ટીમને વિલાસબેન મળ્યા અને તેમને પોતાના ઘરે લઈ ગયા. ઘરને તાળું લાગેલું જોવા મળ્યું, પરંતુ વિલાસબેને જણાવ્યું કે તેમના પતિ કરણ ઘરમાં જ હતા. પોલીસે ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે કોઈ જોવા મળ્યું નહીં. આ દરમિયાન, પોલીસને જોઈને ભાગવા લાગેલા કરણ દરજીનો પોલીસે પીછો કરી પકડી લીધો.

સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી
સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, આ પછી ઘટનાએ અણધાર્યું વળાંક લીધું. વિલાસબેન અને કરણ દરજીએ પોલીસની ગાડી સોસાયટીમાં લાવવાનો વિરોધ કર્યો અને ‘સોસાયટીમાં ગાડી કેમ લાવ્યા?’ કહીને ગાળાગાળી કરી. જનરક્ષક ટીમે કરણ દરજીને ગાડીમાં બેસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ વિલાસબેને કોઈ કાર્યવાહી ન કરવા જણાવી અને પોલીસને ગાળો આપી. આ દરમિયાન, કરણ દરજીએ ગાડીમાં રહેલા લોખંડના હેલ્મેટ વડે ગાડીનો કાચ તોડી નાખ્યો અને બળજબરીપૂર્વક ગાડીમાંથી બહાર નીકળી ગયો. વિલાસબેન જનરક્ષક ટીમ આગળ ઊભા રહ્યા, જ્યારે કરણ દરજીએ પથ્થર મારી ગાડીનો બીજો કાચ પણ તોડી નાખ્યો. આ ઘટનામાં તૂટેલા કાચથી બે પોલીસકર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા અને લોહીલુહાણ થયા.

ઓલપાડ પોલીસ મથકથી બીજી પોલીસ વાન આવી પહોંચતા પતિ-પત્ની વધુ ગુસ્સે થયા અને ફરીથી પોલીસકર્મીઓને ગાળો આપી. બંને નશાની હાલતમાં જણાતા હતા. આખરે પોલીસે બંનેને કાબૂમાં લઈ કામરેજ પોલીસ મથકે લઈ જઈને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND AND WIFE ATTACKEDPUBLIC SECURITY TEAMSURAT SHEIKHPURPOLICE TOOK LEGAL ACTIONHUSBAND AND WIFE ATTACKED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.