સુરત: શેખપુરમાં પતિ-પત્નીનો જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો, પોલીસે કરી કાયદેસર કાર્યવાહી
કામરેજના શેખપુર ખાતે આવેલી હરિદર્શન સોસાયટીમાં રહેતી વિલાસબેન કરણભાઈ દરજીએ પોતાના પતિના હેરાનગતિ અંગે ઓલપાડ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી હતી.
Published : September 18, 2025 at 7:51 PM IST
સુરત: કામરેજના શેખપુર ખાતે આવેલી હરિદર્શન સોસાયટીમાં રહેતી વિલાસબેન કરણભાઈ દરજીએ પોતાના પતિના હેરાનગતિ અંગે ઓલપાડ પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરી હતી. આ ફરિયાદના આધારે જનરક્ષક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ ઉલટું પતિ-પત્નીએ જનરક્ષક ટીમ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં બે પોલીસકર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને પોલીસની ગાડીના કાચ તૂટી ગયા હતા.
વિલાસબેનના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના પતિ કરણભાઈ કોઈ કામ-ધંધો કરતા ન હતા અને તેમની કમાણીનો ઉપયોગ કરી લેતા હતા. આ અંગે ફરિયાદ કરવા માટે વિલાસબેને ઓલપાડ પોલીસ મથકે સંપર્ક કર્યો હતો. જનરક્ષક ટીમના ઇન્ચાર્જ લોકરક્ષક પ્રતીક ચૌધરી સહિતની ટીમ શેખપુર ખાતે પહોંચી હતી. વિલાસબેને પોલીસને જાણ કરી હતી કે તેઓ પોતાના બાળકો સાથે ઘરની બહાર રોડ પર આવશે.
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી જનરક્ષક ટીમને વિલાસબેન મળ્યા અને તેમને પોતાના ઘરે લઈ ગયા. ઘરને તાળું લાગેલું જોવા મળ્યું, પરંતુ વિલાસબેને જણાવ્યું કે તેમના પતિ કરણ ઘરમાં જ હતા. પોલીસે ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે કોઈ જોવા મળ્યું નહીં. આ દરમિયાન, પોલીસને જોઈને ભાગવા લાગેલા કરણ દરજીનો પોલીસે પીછો કરી પકડી લીધો.
જોકે, આ પછી ઘટનાએ અણધાર્યું વળાંક લીધું. વિલાસબેન અને કરણ દરજીએ પોલીસની ગાડી સોસાયટીમાં લાવવાનો વિરોધ કર્યો અને ‘સોસાયટીમાં ગાડી કેમ લાવ્યા?’ કહીને ગાળાગાળી કરી. જનરક્ષક ટીમે કરણ દરજીને ગાડીમાં બેસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ વિલાસબેને કોઈ કાર્યવાહી ન કરવા જણાવી અને પોલીસને ગાળો આપી. આ દરમિયાન, કરણ દરજીએ ગાડીમાં રહેલા લોખંડના હેલ્મેટ વડે ગાડીનો કાચ તોડી નાખ્યો અને બળજબરીપૂર્વક ગાડીમાંથી બહાર નીકળી ગયો. વિલાસબેન જનરક્ષક ટીમ આગળ ઊભા રહ્યા, જ્યારે કરણ દરજીએ પથ્થર મારી ગાડીનો બીજો કાચ પણ તોડી નાખ્યો. આ ઘટનામાં તૂટેલા કાચથી બે પોલીસકર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા અને લોહીલુહાણ થયા.
ઓલપાડ પોલીસ મથકથી બીજી પોલીસ વાન આવી પહોંચતા પતિ-પત્ની વધુ ગુસ્સે થયા અને ફરીથી પોલીસકર્મીઓને ગાળો આપી. બંને નશાની હાલતમાં જણાતા હતા. આખરે પોલીસે બંનેને કાબૂમાં લઈ કામરેજ પોલીસ મથકે લઈ જઈને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી.
આ પણ વાંચો: