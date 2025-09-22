ETV Bharat / state

સુરત: ઐતિહાસિક અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં વહેલી સવારથી સાંજ સુધી ભાવિકોની ભારે ભીડ

આજથી પાવન પર્વ નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો માહોલ છવાયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 7:38 PM IST

સુરત: આજથી પાવન પર્વ નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો માહોલ છવાયો છે. દેવી જગદંબાની આરાધનાના આ મહાપર્વના પ્રથમ દિવસે મંદિરોમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. સુરતના ઐતિહાસિક અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં વહેલી સવારથી સાંજ સુધી ભાવિકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

અંબિકા નિકેતનમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર

શહેરના સૌથી પ્રાચીન મંદિરોમાંના એક એવા અંદાજે 450 વર્ષ જૂના અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં 'જય માતાજી'ના નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે દર્શન કરવા માટે ભક્તોનો અવિરત પ્રવાહ જોવા મળ્યો હતો. માત્ર સુરત જ નહીં, પરંતુ ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મા અંબાના દર્શને ઉમટી પડ્યા હતા. માતાજીના સુંદર શૃંગારને નિહાળવા માટે ભક્તોની ભીડ જામી હતી.

નવરાત્રિનું ખાસ મહત્ત્વ

મંદિરના પૂજારી મહેતા જયદીપે જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે નવરાત્રિનો પ્રારંભ સોમવારના દિવસે થયો છે અને માતા ગજ (હાથી) પર સવાર થઈને આવ્યા છે. હાથી પર માતાનું આગમન શુભ માનવામાં આવે છે. પૂજારીએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે માતા અંબા સર્વ ભક્તોની મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "સામાન્ય દિવસોમાં પણ એક લાખથી વધુ ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે, પરંતુ નવરાત્રિમાં આ સંખ્યામાં અનેકગણો વધારો થાય છે."

નવ દિવસ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન

નવરાત્રિના આ નવ દિવસો દરમિયાન અંબિકા નિકેતન મંદિરમાં માતાજીનો દરરોજ અલગ-અલગ શૃંગાર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મહા આરતી, પૂજા, હવન અને યજ્ઞ સહિતના વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. ભક્તો ભક્તિમય વાતાવરણમાં શક્તિની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. સુરતના અન્ય મંદિરોમાં પણ મહા આરતી, પૂજા અને ધાર્મિક વિધિઓ સાથે નવરાત્રિનો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ થયો છે.

