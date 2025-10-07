ETV Bharat / state

સુરત: અમરોલી ચેકપોસ્ટ નજીક મિત્રોએ જ મિત્રની કરી હત્યા, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ

21 વર્ષીય યુવક અલ્પેશ રાજપૂતની તેના જ ત્રણ મિત્રોએ બોથડ પદાર્થથી હુમલો કરીને હત્યા કરી નાખી હતી.

સુરત: અમરોલી ચેકપોસ્ટ નજીક મિત્રોએ જ મિત્રની કરી હત્યા, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ
સુરત: અમરોલી ચેકપોસ્ટ નજીક મિત્રોએ જ મિત્રની કરી હત્યા, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 6:42 PM IST

સુરત: સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલા અમરોલી ચેકપોસ્ટ નજીક એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં મિત્રોએ જ પોતાના મિત્રની હત્યા કરી નાખી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ 21 વર્ષીય યુવક અલ્પેશ રાજપૂતની તેના જ ત્રણ મિત્રોએ બોથડ પદાર્થથી હુમલો કરીને હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

મૃતક અલ્પેશ
મૃતક અલ્પેશ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ સૂત્રો મુજબ, મૃતક અલ્પેશ અમરોલી વિસ્તારમાં પરિવાર સાથે રહેતો હતો. એક અઠવાડિયા પહેલાં અલ્પેશનો તેના મિત્રો સાથે ઝઘડો અને બોલાચાલી થઈ હતી. એ જ રોષના કારણે ત્રણેય મિત્રોએ મળીને તેના પર હુમલો કર્યો હોવાનું અનુમાન છે.હુમલામાં વપરાયેલી વસ્તુ ભારે અને બોથડ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેના ઘાતક પ્રહારથી અલ્પેશનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

ઘટનાની જાણ થતાં જ કતારગામ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.પ્રાથમિક તબક્કે આસપાસના લોકોની પૂછપરછ બાદ પોલીસે ગણતરીના સમયમાં જ ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. હાલ તેમની સઘન પૂછપરછ ચાલુ છે જેથી હત્યાનું ચોક્કસ કારણ અને ઘટના પાછળનો હેતુ સ્પષ્ટ થઈ શકે.

પોલીસે મૃતદેહને સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો છે.મિત્રો દ્વારા જ મિત્રની હત્યાના આ બનાવથી કતારગામ વિસ્તારમાં સનસનાટી અને શોકનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.પ્રાથમિક તપાસમાં અઠવાડિયા પહેલાં થયેલી બોલાચાલી આ હત્યાનું મુખ્ય કારણ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. કતારગામ પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

