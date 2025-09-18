ETV Bharat / state

સુરતમાં બર્થડેની પાર્ટી મોતનું કારણ બની, ₹50ના ઝઘડામાં મિત્રએ લીધો મિત્રનો જીવ

સુરત: જન્મદિવસની પાર્ટીમાં ₹50ના ઝઘડામાં મિત્રની છરી મારી હત્યા, બે આરોપીઓની ધરપકડ
September 18, 2025

સુરત: પાંડેસરા વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં જન્મદિવસની પાર્ટીના ખર્ચના માત્ર ₹50 માટે એક મિત્રે અન્ય મિત્રની છરી મારીને હત્યા કરી નાખી છે. પોલીસે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

જન્મદિવસની પાર્ટી બની મોતનું કારણ

પાંડેસરાના લક્ષ્મીનગરમાં રહેતા 28 વર્ષીય ભગતસિંહ નરેન્દ્રસિંહ તેના મિત્ર બિટ્ટુ કાશીનાથ સિંહના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે જોડાયા હતા. પાર્ટી માટે અલથાણની એક હોટેલમાં જવાનું આયોજન હતું. તેઓ પાંડેસરાના તિરુપતિ પ્લાઝા પાસે ભેગા થયા હતા, ત્યારે અન્ય મિત્ર અનિલ રાજભરે પાર્ટીના ખર્ચ પેટે બિટ્ટુ પાસે ₹50ની માગણી કરી. આટલી નાની રકમ માટે બિટ્ટુ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને અનિલ સાથે ગાળાગાળી કરવા લાગ્યો.

હુમલો અને હત્યા

ડીસીપી નિધિ ઠાકુરે જણાવ્યું કે, જ્યારે ઝઘડો વધી ગયો ત્યારે ભગતસિંહે વચ્ચે પડીને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ ઉશ્કેરાયેલા બિટ્ટુ અને તેના અન્ય એક મિત્ર ચંદન કરુણાશંકર દુબેએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. આ ઝપાઝપીમાં બિટ્ટુએ ભગતસિંહ પર છરી વડે હુમલો કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. હુમલામાં અનિલ રાજભરને પણ ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે.

બે આરોપીની ધરપકડ, એક રીઢો ગુનેગાર

ઘટના બાદ ભગતસિંહના ભાઈ નાગેન્દ્ર સિંહે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને મૂળ બિહારના બિટ્ટુ કાશીનાથ અવધિયા (ઉં.વ. 23) અને ચંદન કરુણાશંકર દુબે (ઉં.વ. 23)ની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ચંદન દુબે એક રીઢો ગુનેગાર છે અને તેની સામે લૂંટ અને મારામારી જેવા ચાર ગુનાઓ પહેલેથી જ નોંધાયેલા છે. માત્ર ₹50 જેવી નજીવી બાબતે થયેલી આ હત્યાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ચકચાર ફેલાવી દીધી છે.

