માંડવીની ઝાબડી ખાડીમાં પૂર, યુવાનોની બહાદુરીથી યુવકનો જીવ બચ્યો

માંડવી તાલુકામાં ભારે વરસાદને કારણે બૌધાન ગામથી નોગામા જતી ઝાબડી ખાડીમાં પૂર આવ્યું છે.

સુરત: માંડવીની ઝાબડી ખાડીમાં પૂર, યુવાનોની બહાદુરીથી યુવકનો જીવ બચ્યો
સુરત: માંડવીની ઝાબડી ખાડીમાં પૂર, યુવાનોની બહાદુરીથી યુવકનો જીવ બચ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 1:50 PM IST

સુરત: માંડવી તાલુકામાં ભારે વરસાદને કારણે બૌધાન ગામથી નોગામા જતી ઝાબડી ખાડીમાં પૂર આવ્યું છે. બૌધાન હાઈસ્કૂલ પાછળ આવેલા ખાડીના પુલ પર પાણી છલકાઈ રહ્યું હતું. આમ છતાં, એક અજાણ્યો યુવક પોતાનું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લઈને પાણીના તેજ પ્રવાહમાં ઘૂસી ગયો. પાણીનો પ્રવાહ એટલો બળવાન હતો કે યુવકનું સ્કૂટર ફસાઈ ગયું અને તે ડૂબવા લાગ્યો.

સદનસીબે, આ સમયે ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા હળપતિ સમાજના કેટલાક યુવાનોએ આ દ્રશ્ય જોયું. તેમણે તાત્કાલિક દોટ મૂકીને યુવકને મદદ કરી. ભારે વરસાદ અને પાણીના તેજ પ્રવાહ વચ્ચે આ યુવાનોએ હિંમત દાખવીને પહેલા યુવકને સલામત રીતે બહાર કાઢ્યો અને પછી ઘણી જહેમત બાદ તેનું સ્કૂટર પણ બહાર કાઢી આપ્યું. આ યુવાનોની સમયસૂચકતા અને બહાદુરીથી યુવકનો જીવ બચી ગયો. આ ઘટના ચોમાસામાં પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ અને પુલો પરથી પસાર થવાના જોખમને રેખાંકિત કરે છે.

સુરત: માંડવીની ઝાબડી ખાડીમાં પૂર, યુવાનોની બહાદુરીથી યુવકનો જીવ બચ્યો (Etv Bharat Gujarat)

મહુવા તાલુકામાં ભારે વરસાદ, નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, મહુવા તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાકથી સતત ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે જનજીવન પર ગંભીર અસર પડી છે. તાલુકામાંથી પસાર થતી અંબિકા અને ઓલણ નદીઓ બંને કાંઠે વહી રહી છે, જેના લીધે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સતત વરસાદને કારણે તાલુકાના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.

ખાસ કરીને બામણિયા ગ્રામ પંચાયતનો વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન થઈ ગયો છે, જેના કારણે ગ્રામજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં મહુવા તાલુકામાં 40 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવા અને નદી કિનારાના વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

