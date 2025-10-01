સુરત: દુબઇથી સંચાલિત 'મિલન દરજી ગેંગ'ના મુખ્ય સૂત્રધારનો કૌટુંબિક ભાઈ GCTOC હેઠળ ઝડપાયો
પોલીસે છેલ્લા ઘણા સમયથી નાસતા ફરતા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર મિલન દરજીના કૌટુંબિક ભાઈ અને ગેંગના સભ્ય રાજ પ્રકાશભાઈ રામજીભાઇ રૈયાણીની ધરપકડ કરી છે.
સુરત: સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ આચરતી અને દુબઇથી સંચાલિત થતી 'મિલન દરજી ગેંગ' વિરુદ્ધ નોંધાયેલા ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ટેરીરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ એક્ટ, 2015 (GCTOC) ના ગુનામાં એક મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે છેલ્લા ઘણા સમયથી નાસતા ફરતા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર મિલન દરજીના કૌટુંબિક ભાઈ અને ગેંગના સભ્ય રાજ પ્રકાશભાઈ રામજીભાઇ રૈયાણી (ઉં.વ. 28) ની ધરપકડ કરી છે.
મુખ્ય સૂત્રધારનો કૌટુંબિક ભાઈ પકડાયો
ઝડપાયેલો આરોપી રાજ રૈયાણી મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના ઝાંઝમેર ગામનો અને હાલ સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં રહે છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તે દુબઇમાં રહેતા ગેંગ લીડર મિલન દરજી ની દોરવણી હેઠળ ભારતમાં અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટો કમિશન પર મેળવવાનું કામ કરતો હતો. આ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે થતો હતો. રાજ રૈયાણી મુખ્ય આરોપી મિલન દરજીનો કૌટુંબિક ભાઈ છે.
GCTOC હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો
આ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઇઝ્ડ સાયબર ક્રાઇમ રેકેટ સામે ગયા વર્ષે 24/10/2024ના રોજ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ગેંગ ભારતના લોકો સાથે સાયબર ફ્રોડ આચરીને ચીની ગેંગ સાથે મળીને આ રેકેટ ચલાવતી હતી. ગુનાની ગંભીરતા અને સંગઠિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ગુનામાં GCTOCની કલમ-3(1)(2), 3(2), અને 3(4) ઉમેરવામાં આવી હતી.
સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ અને જંગી મુદ્દામાલ જપ્ત
અગાઉ, પોલીસે બાતમીના આધારે સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં, સ્વાધ્યાય કોમ્પલેક્ષની ઓફિસ નં. 107 ખાતે રેઇડ કરી હતી અને સાયબર ક્રાઇમનું નેટવર્ક ચલાવતા મિલન દરજી ગેંગના સભ્યોને ઝડપી પાડ્યા હતા. આ રેઇડ દરમિયાન અને આરોપીઓના ઘરેથી સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટા પ્રમાણમાં મુદ્દામાલ જપ્ત થયો હતો, જેમાં મુખ્યત્વે:
- મોબાઇલ ફોન: 28 નંગ
- ડેબિટ કાર્ડ: 86 નંગ (અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટના)
- પાસબુક: 180 નંગ
- સિમ કાર્ડ: 258 નંગ
- હિસાબની ડાયરીઓ: 7 નંગ
આ ઉપરાંત, કેનેરા બેંકના 261 જેટલા એકાઉન્ટમાં નેટ બેન્કિંગ મારફતે નાણાકીય વ્યવહારો ચાલુ હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.
આરોપી રાજ રૈયાણીનો પૂર્વ ગુનાહિત ઇતિહાસ
ઝડપાયેલા આરોપી રાજ રૈયાણીનો અગાઉ પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. તેની અગાઉ 25/07/2024ના રોજ પણ સાયબર ક્રાઇમ હેઠળ કેનેરા બેંક, સરથાણા બ્રાંચ ખાતે સાયબર ક્રાઇમ માટે એકાઉન્ટ ખોલાવતી ટોળકીને પકડવાના ગુનામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
દેશભરમાં ફેલાયેલું નેટવર્ક
આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન, અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા ગેંગના 12 સભ્યોની ગુજરાતના પાટણ, જૂનાગઢ સહિત કર્ણાટક, મુંબઈ, હરિયાણા, તેલંગણા અને અન્ય રાજ્યોમાં નોંધાયેલી કુલ 27 ફરિયાદો માં પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ પાસેથી મળી આવેલા કુલ 1029 બેંક એકાઉન્ટો ની તપાસ કરતા NCCRP (નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ) પર અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ 1867 ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે આ નેટવર્ક કેટલું વ્યાપક હતું.
પોલીસે હવે મુખ્ય સૂત્રધાર મિલન દરજીને ઝડપી પાડવા માટે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
