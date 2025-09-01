સુરત: મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાના નામે બનાવટી ફોન કરીને રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ના અધિકારીને ધમકાવનાર 21 વર્ષના યુવકને સુરતમાં ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આરોપીએ પોતાને ડેપ્યુટી સીએમ ગણાવીને એક ટિકિટ વગર મુસાફરી કરતા વ્યક્તિને છોડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મામલો સામે આવતાં રેલવે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ ઘટનાની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે સુરતના RPFના સબ-ઈન્સ્પેક્ટર કુલદીપ સિંહને એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો. ફોન કરનારે પોતાને મધ્યપ્રદેશના ડેપ્યુટી સીએમ રાજેન્દ્ર શુક્લા તરીકે ઓળખાવ્યો અને જણાવ્યું કે, તેમનો એક પરિચિત, રણજીત યાદવ, ટિકિટ વગર મુસાફરી કરવા બદલ પકડાયો છે, અને તેને છોડી દેવાનો આદેશ આપ્યો.
સબ-ઈન્સ્પેક્ટર કુલદીપ સિંહે તાત્કાલિક ચીફ ટિકિટ ઈન્સ્પેક્ટર (CTI) ઓફિસમાં તપાસ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, ખરેખર રણજીત યાદવ નામના વ્યક્તિને ટિકિટ વગર પકડવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાસેથી દંડ વસૂલવાની રસીદ પણ કાપવામાં આવી હતી. અધિકારીએ જ્યારે આ માહિતી બનાવટી ડેપ્યુટી સીએમને આપી, ત્યારે તેણે ધમકાવીને કહ્યું, "ડેપ્યુટી સીએમના પરિચિતની રસીદ કેવી રીતે કાપી? તમે એક વ્યક્તિને પણ સંભાળી શકતા નથી?"
આ પછી, અધિકારીએ બનાવટી ડેપ્યુટી સીએમ પાસેથી તેના પરિચિત રણજીત યાદવનો નંબર માંગ્યો. ફોન પર રણજીત યાદવે પણ પોતે ડેપ્યુટી સીએમનો પરિચિત હોવાનો દાવો કર્યો અને રેલવે અધિકારીઓએ તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હોવાની ખોટી ફરિયાદ કરી.
બીજા દિવસે RPFએ રણજીત યાદવને સુરતની ઓફિસમાં બોલાવ્યો. સઘન પૂછપરછ દરમિયાન તેણે પોતાનું સાચું નામ રણજીત મિટ્ટુલાલ યાદવ જણાવ્યું. પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે, રણજીત જ એ વ્યક્તિ હતો જે ડેપ્યુટી સીએમ બનીને અધિકારીઓને ફોન કરી રહ્યો હતો.
રણજીતના ફોનની તપાસ કરતાં પોલીસને દેશના અનેક મોટા નેતાઓ અને અધિકારીઓના નંબર મળ્યા, જેમાં મુખ્યમંત્રીઓ, મંત્રીઓ, SP, DSP, પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, અને RPF અધિકારીઓના નંબરોનો સમાવેશ હતો. આ પરથી સ્પષ્ટ થયું કે આરોપીએ છેતરપિંડી અને ખોટી ઓળખ આપીને અધિકારીઓને પ્રભાવિત કરવાની યોજના ઘડી હતી.
RPFએ આરોપીને તાત્કાલિક GRP સુરતને સોંપી દીધો છે. GRPએ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 204 અને 319(2) તેમજ આઈટી એક્ટની કલમ 66D હેઠળ FIR નોંધી છે. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને તેના ફોનમાં મળેલા નંબરોની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, જેથી તેણે અગાઉ પણ આવા ગુના કર્યા છે કે કેમ તે જાણી શકાય.
