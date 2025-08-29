સુરત : કોઈ ફ્લાઈટમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાય ત્યારે તેને ઈમરજન્સી લેન્ડ કરવી પડે છે. પરંતુ ખામી મધદરિયે સર્જાય તો ક્યાં લેન્ડ કરવું એ મુશ્કેલ પ્રશ્ન છે, આવો જ એક બનાવ હાલમાં બન્યો છે. સુરતથી દુબઈ જઈ રહેલી ઇન્ડિગોની એક ફ્લાઈટમાં મધદરિયે ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તેને અમદાવાદમાં ડાયવર્ટ કરીને ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી.
મધદરિયે ફ્લાઈટનું એન્જિન ખોટકાયું
ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ (નંબર 6E-1507) સુરત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી દુબઈ જવા માટે 150 થી વધુ મુસાફરો સાથે ટેક-ઓફ થઈ હતી. પ્લેન નિર્ધારિત માર્ગ પર જ્યારે મધદરિયે પહોંચ્યું ત્યારે તેના એક એન્જિનના પરફોર્મન્સમાં અચાનક સમસ્યા સર્જાઈ હતી. પ્લેનનું એન્જિન ખોટકાઈ જતાં પાયલટને આ ગંભીર ખામીની જાણ થઈ. તેમણે તાત્કાલિક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) નો સંપર્ક કર્યો અને પ્લેનને નજીકના એરપોર્ટ પર ડાયવર્ટ કરવાની મંજૂરી માગી.
પાઇલટની સમય સૂચકતાથી દુર્ઘટના ટળી
મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પાઈલટે પ્લેનને સૌથી નજીકના અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતારવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્લેનમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હોવાની જાહેરાત થતાં જ મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. ઘણા મુસાફરોએ ડર વ્યક્ત કર્યો, પરંતુ પાઈલટે પરિસ્થિતિને અંકુશમાં લઈને પ્લેનને સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ કરાવ્યું.
ફ્લાઈટ અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરી, ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું
પ્લેનનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ થતા જ મુસાફરોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી અને બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે. પ્લેનમાં 150થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા, જોકે પાઇલટની કુશળતા અને ત્વરિત નિર્ણય શક્તિને કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી અને તમામ મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો.
મુસાફરે જણાવી સમગ્ર ઘટના...
આ ઘટના અંગે ફ્લાઈટમાં હાજર સુરતના કીમ ચાર રસ્તા વિસ્તારના રહેવાસી મોઈસ શેખે જણાવ્યું હતું કે, “હું સુરતથી દુબઇ જતી ઇન્ડિગો ફ્લાઈટમાં હતો, ત્યારે અચાનક દોઢ કલાક બાદ મધદરિયે ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા પાયલટે જણાવ્યું કે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે આપણે અમદાવાદ ઉતરવાનું છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર પાયલટે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવ્યું. ત્યારબાદ અમને અન્ય ફ્લાઈટ મારફતે દુબઈ પહોંચાડવામાં આવ્યા. પાયલટની સૂઝબૂઝના કારણે એક મોટી ઘટના બનતા અટકી ગઈ છે.”
પાઇલટની કુશળતા અને નિર્ણય શક્તિનું મહત્વ
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પ્લેનનું લેન્ડિંગ થયા બાદ ઇન્ડિગોનો ટેકનિકલ સ્ટાફ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. હાલમાં એન્જિનની ખામીને ચોક્કસપણે ઓળખવા માટે ઝીણવટભરી તપાસ ચાલી રહી છે. મુસાફરોને દુબઈ પહોંચાડવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી એરક્રાફ્ટ બદલ્યા બાદ તેમને અમદાવાદથી દુબઈ તરફ પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટના ફરી એકવાર હવાઈ મુસાફરીમાં પાઇલટની કુશળતા અને ત્વરિત નિર્ણય શક્તિનું મહત્વ દર્શાવે છે, જેના કારણે અનેક જીવ બચી શક્યા.
