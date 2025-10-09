ETV Bharat / state

સુરતમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના: સગા બનેવી પર હત્યાનો આરોપ, કારણ જાણી ચોંકી જશો

સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં ભાઈ-બહેનની હત્યાની ઘટના બની છે, અને માતા ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જેમાં મૃતકના બનેવી પર હત્યાનો આરોપ છે.

સુરતમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના
સુરતમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 12:32 PM IST

સુરત : ઉધના વિસ્તારમાં આવેલા ઓમ સાંઈ જલારામ નગરમાં એક અત્યંત કરુણ અને ઘાતકી ડબલ મર્ડરની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં આરોપીએ અંગત અદાવતમાં પોતાના જ સાળા અને સાળી પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. સારવાર દરમિયાન બંનેનું મોત નીપજતા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરતમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના : આ બનાવમાં આરોપીએ 30 વર્ષીય નિશ્ચય અશોકભાઈ કશ્યપ અને મમતા અશોક કશ્યપની હત્યા કરી નાખી છે. મૃતક યુવક નિશ્ચય મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) માં નોકરી કરતો હતો, અને પરિવાર સાથે 4 ઓક્ટોબરના રોજ લગ્નની શોપિંગ માટે સુરત આવ્યો હતો.

સુરતમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના: સગા બનેવી પર હત્યાનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

સગા બનેવીએ કર્યો ઘાતકી હુમલો : બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આરોપી સંદીપ ગોડ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને ચપ્પુ કાઢીને હુમલો કરી દીધો હતો. આરોપી સંદીપે આવેશમાં આવીને સૌપ્રથમ સાળી મમતાને પેટના ભાગે ગંભીર ઘા માર્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે સાળા નિશ્ચય કશ્યપને ગળા અને પીઠના ભાગે ચપ્પુના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. આ હુમલામાં મમતા અને નિશ્ચયના માતા (સાસુ) પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમની હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.

હત્યા પાછળનું કારણ...

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, હત્યાકાંડ પાછળનું મુખ્ય કારણ આરોપી સંદીપ ગોડનો તેની સાળી મમતા સાથે લગ્ન કરવાનો આગ્રહ હતો. આરોપી સંદીપ ગોડ પહેલેથી જ બે બાળકોનો પિતા હોવા છતાં, તે મમતા સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો. જોકે, મમતા અને પરિવારના સભ્યોએ આ પ્રસ્તાવ સ્પષ્ટપણે નકારી દેતા ઘરમાં ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી.

ભાઈ-બહેનનું કરુણ મોત, માતા ઘાયલ

લોહી લુહાણ હાલતમાં ભાઈ-બહેનને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ બંનેને મરણ પામેલા જાહેર કર્યા હતા. ડબલ મર્ડરની ઘટનાની જાણ થતાં જ JCP, DCP કાનન દેસાઈ અને PI સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો અને તપાસ શરૂ કરી હતી.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી, આરોપી સંદીપ ગોડ ફરાર

DCP કાનન દેસાઈએ માહિતી આપી કે, આરોપી સંદીપ ગોડ ઘટનાને અંજામ આપીને ફરાર થઈ ગયો છે. ઉધના પોલીસે આરોપીને વહેલી તકે પકડી પાડવા માટે જુદી જુદી ટીમ બનાવીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે, અને તેની સઘન શોધખોળ ચાલી રહી છે. કૌટુંબિક અદાવતને પગલે થયેલા આ ગંભીર હત્યાકાંડથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ભયની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.

