સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગની મંદી: ડીકે એન્ડ સન્સના માલિકે રચ્યું 32 કરોડની નકલી ચોરીનું કાવતરું

સુરત: હીરા ઉદ્યોગમાં આવેલી ભારે મંદીના કારણે ડીકે એન્ડ સન્સ કંપનીના માલિક દેવેન્દ્રકુમાર ચૌધરીએ 32 કરોડની ચોરીનો ઢોંગ રચ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ કાવતરાનું મુખ્ય કારણ 25 કરોડનું દેવું અને 20 કરોડનો વીમો મેળવવાનો હેતુ હતો.
દેવું અને વીમાનું કાવતરું
સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં ખોડિયાર નગર રોડ પર આવેલી ડીકે એન્ડ સન્સ કંપનીમાં 18 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 32 કરોડની ચોરીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જોકે, પોલીસે તપાસ શરૂ કરતાં બીજા જ દિવસે આ ચોરી નકલી હોવાનું ખુલ્યું. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કોરોના કાળ બાદ હીરા ઉદ્યોગમાં આવેલી મંદીએ 300 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી આ કંપનીનું કામકાજ ખોરંભે ચડ્યું હતું, જેના કારણે દેવેન્દ્ર ચૌધરી પર 25 કરોડનું દેવું થઈ ગયું હતું. આ દેવામાંથી બહાર નીકળવા તેમણે વીમો મેળવવાનું કાવતરું રચ્યું.
આર્થિક મુશ્કેલી અને દેવાનો બોજ
દેવેન્દ્ર ચૌધરીએ 25 કરોડનું દેવું ચૂકવવા પોતાનો બંગલો ગીરવે મૂકીને બેંકમાંથી 14 કરોડની લોન લીધી હતી. આ ઉપરાંત, માર્કેટમાંથી 7 કરોડ અને વતન રાજસ્થાનથી 4 કરોડ ઉધાર લીધા હતા. દેવામાંથી છૂટકારો મેળવવા તેમણે 10 દિવસ પહેલાં જ કંપનીના ચોરીના વીમાને રિન્યુ કરાવ્યો હતો, જેની રકમ 20 કરોડ સુધી હતી. આ વીમા માટે તેઓ વાર્ષિક 3.75 લાખનું પ્રીમિયમ ભરતા હતા, જે તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી ચૂકવી રહ્યા હતા.
નકલી ચોરીનું ષડયંત્ર
ડીકે એન્ડ સન્સ કંપનીમાં 15 ઓગસ્ટથી ત્રણ દિવસની રજા હતી. આ દરમિયાન, દેવેન્દ્ર ચૌધરીએ પોલિશ્ડ અને રફ હીરા તિજોરીમાં મૂકીને ઘરે ગયા હતા. 18 ઓગસ્ટના રોજ તેમણે 5 લાખ રોકડ અને 32.47 કરોડના 1,12,561 કેરેટ હીરા સહિત કુલ 32.6 કરોડની ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી. ચોરીના પુરાવા ન રહે તે માટે સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર પણ લઈ જવાયું હતું. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી સિગારેટના ઠૂંઠા અને ગુટકાનું પાઉચ મેળવી તપાસ શરૂ કરી.
છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ
પોલીસ તપાસમાં આખું કાવતરું બહાર આવ્યું. દેવેન્દ્ર ચૌધરીએ લિફ્ટને બદલે સીડીઓનો ઉપયોગ કર્યો, ચોથા માળે દરવાજાનું ફાયર એલાર્મ તોડ્યું, અને પેસેજના સીસીટીવી કેમેરા નષ્ટ કર્યા. બાદમાં બારીનો કાચ ખોલીને મુખ્ય ઓફિસમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં સીસીટીવી અને ડીવીઆર કાઢી નાખ્યા. ગેસ કટર અને સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરીને ત્રણ લેયરવાળી તિજોરી કાપી, હીરા અને રોકડ લઈ ગયા. આ ઓપરેશનમાં તેમને બે થી ત્રણ કલાક લાગ્યા.
પરિવાર અને ભૂતકાળની ભૂમિકા
દેવેન્દ્ર ચૌધરી, મૂળ રાજસ્થાનના બાડમેરના વતની, છેલ્લા 35 વર્ષથી સુરતમાં પરિવાર સાથે રહે છે. તેઓ પત્ની, બે પુત્રો અને પુત્રવધૂ સાથે કંપની ચલાવે છે. આ ષડયંત્રમાં તેમના એક પુત્રની સંડોવણી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે બીજા પુત્રની ભૂમિકાની તપાસ ચાલે છે. પાંચ વર્ષ પહેલાં પણ દેવેન્દ્રએ કતારગામમાં 8 લાખના વીમા માટે ચોરીનો કેસ નોંધાવ્યો હતો, જેની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હાલ દેવેન્દ્ર ચૌધરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ ઘટના હીરા ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલી મંદીની ગંભીરતા દર્શાવે છે.
