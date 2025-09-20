ETV Bharat / state

સુરતની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 ડિલિવરી થઈ, 14 દીકરીઓ અને 9 દીકરાનો જન્મ થયો

24 કલાકના ગાળામાં હોસ્પિટલમાં કુલ 23 ડિલિવરી થઈ હતી, જેના પરિણામે 14 દીકરીઓ અને 9 દીકરાઓનો જન્મ થયો હતો.

સુરતની હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 બાળકોની ડિલિવરી
સુરતની હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 બાળકોની ડિલિવરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતની 'માતૃશ્રી રામુબા તેજાણી તથા માતૃશ્રી શાંતાબા વિડીયા હોસ્પિટલ' (ડાયમંડ હોસ્પિટલ)એ એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તારીખ 19 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ 24 કલાકના ગાળામાં હોસ્પિટલમાં કુલ 23 ડિલિવરી થઈ હતી, જેના પરિણામે 14 દીકરીઓ અને 9 દીકરાઓનો જન્મ થયો હતો. આ ઘટનાથી હોસ્પિટલનું વાતાવરણ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરાઈ ગયું હતું.

ડૉક્ટર્સ અને સ્ટાફમાં ખુશીનો માહોલ
એક જ દિવસમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળકોના જન્મથી હોસ્પિટલના સ્ત્રીરોગ વિભાગના ડૉક્ટર્સ અને સ્ટાફમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ સિદ્ધિ બદલ ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. ભાવેશ પરમાર, ડૉ. કલ્પના પટેલ, ડૉ. ઝીલ ગજેરા, રેસિડન્ટ ડૉક્ટર્સ, પીડિયાટ્રિશિયન ડૉ. અલ્પેશ સિંઘવી, ડૉ. દિવ્યા રંગુનવાલા, અને ઓ.ટી. સ્ટાફને હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓ અને મેનેજમેન્ટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

સુરતની હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 બાળકોની ડિલિવરી (ETV Bharat Gujarat)

ગરીબોને પોસાય તેવી આરોગ્ય સેવાઓ
ડાયમંડ હોસ્પિટલ તેના ઓછા ખર્ચની સેવાઓ માટે જાણીતી છે. હોસ્પિટલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજના દરેક વર્ગને પોસાય તેવી આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવાનો છે. અહીં દરરોજ 950થી 1000 દર્દીઓ ઓપીડીનો લાભ લે છે અને દર મહિને સરેરાશ 300-350 ડીલીવરી થાય છે.

દીકરીઓના જન્મ માટે ખાસ પહેલ
હોસ્પિટલ 'બેટી બચાવો-બેટી વધાવો' અભિયાનને પણ સાર્થક કરી રહી છે. નોર્મલ ડીલીવરી માટેનો ચાર્જ માત્ર ₹1800 છે, પરંતુ જો દીકરીનો જન્મ થાય તો કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે ₹5000 નો ચાર્જ છે, જે દીકરીના જન્મ પર ઘટાડીને ₹3200 કરી દેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, જો કોઈ દંપતીને ત્યાં એક કરતા વધારે દીકરીઓનો જન્મ થાય તો દરેક દીકરીને હોસ્પિટલ તરફથી ₹1 લાખના બોન્ડ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં, હોસ્પિટલે 2500 દીકરીઓને કુલ ₹25 કરોડના બોન્ડ આપીને સમાજમાં દીકરીના મહત્વનો સંદેશ ફેલાવ્યો છે, જે અન્ય સંસ્થાઓ માટે પણ પ્રેરણાદાયક છે.

સુરતની હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 બાળકોની ડિલિવરી
સુરતની હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં 23 બાળકોની ડિલિવરી (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે ડાયમંડ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર હરેશભાઈએ ETV સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગતરોજ કુલ 23 બાળકોના જન્મ થયા હતા. જેમાં 14 દીકરીઓ અને 9 દીકરાઓનો સમાવેશ થાય છે. 7 જેટલા સિઝેરિયન થયા છે. બાકી બધી નોર્મલ ડિલિવરી છે. જે પરિવારને દીકરીઓના જન્મ થયા છે તેઓ પાસેથી ડિલિવરીનો ચાર્જ લેવામાં આવ્યો નથી.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાવનગરમાં PM જોતા જ ધ્રૂસકે-ધ્રૂસકે રડી પડેલા બાળકે શું કહ્યું? ચિત્ર જોઈને મોદીએ સ્ટેજ પરથી વચન આપ્યું
  2. સુરત SOGએ ભાવનગરના ખેડૂત પાસેથી 5.72 કરોડનું એમ્બરગ્રીસ જપ્ત કરી, સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAMOND HOSPITAL SURATSURAT HOSPITAL CHILD DELIVERYSURAT NEWSCHILD DELIVERYSURAT HOSPITAL CHILD DELIVERY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.