સુરતમાં સજ્જુ કોઠારીના સુપડાસાફ : સજ્જુના ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર બુલડોઝર ફર્યું - SURAT DEMOLITION

સજ્જુ કોઠારીના સુપડાસાફ ( ETV Bharat Gujarat )

સુરત : માથાભારે શખ્સ સજ્જુ કોઠારી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સુરતમાં સરકારી જમીન પર દબાણ કરનાર સજ્જુ કોઠારીની મિલકત પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું છે. અઠવા પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મનપાની ટીમે આ ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સજ્જુ કોઠારી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી : બે મહિના અગાઉ પણ નાનપુરાની ઝમરૂખ ગલીમાં સજ્જુ કોઠારીના મકાનનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. સેન્ટ્રલ ઝોનના દબાણ વિભાગના કર્મચારીઓએ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં આ કામગીરી કરી હતી. સ્થાનિક નાગરિકોએ આ કાર્યવાહીને આવકારી હતી. સજ્જુના ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર બુલડોઝર ફેરવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

